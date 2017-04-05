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16:16 (мск), источник: dostup1.ru

В Миассе экстренные службы оцепили вокзал, магазин и остановку

В массовых местах пребывания людей обнаружили бесхозные пакеты и подозрительную коробку.

В Миассе (Челябинская область) вторые сутки подряд усиленно работают экстренные службы — бдительные местные жители заметили подозрительные предметы на вокзале, в супермаркете и на остановке общественного транспорта, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Так, во вторник, 4 апреля, экстренные службы города были стянуты к супермаркету, расположенному на улице Жуковского. В магазине был обнаружен бесхозный пакет, в котором лежали личные вещи, оставленные посетителем, пишет местный сайт «Миасс онлайн».

Утром в среду, 5 апреля, сирены машин экстренного реагирования раздавались на железнодорожном вокзале. Здесь была оцеплена конечная остановка общественного транспорта из-за подозрительного пакета, который находился в троллейбусе с бортовым номером № 119. В результате в пакете также были обнаружены личные вещи.

Не успели спасатели, медики, пожарные и полицейские отъехать от вокзала, как поступил вызов на остановку «Улица Лихачева». Под автомобилем Renault очевидцы увидели подозрительную коробку и сообщили об этом в ЕДДС. Проверка показала, что предмет не несет угрозы и экстренные службы получили сигнал «отбой».

Напомним, 3 апреля в Санкт-Петербурге около 14.40 на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» в вагоне метро произошел взрыв. Также взрывное устройство было обезврежено на станции метро «Площадь Восстания». Погибли 14 человек, 49 остаются в больницах. Следственный комитет России возбудил дело по статье 205 УК РФ (теракт). В Санкт-Петербурге объявлен трехдневный траур.

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