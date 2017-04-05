В Миассе экстренные службы оцепили вокзал, магазин и остановку
В массовых местах пребывания людей обнаружили бесхозные пакеты и подозрительную коробку.
В массовых местах пребывания людей обнаружили бесхозные пакеты и подозрительную коробку.
В Миассе (Челябинская область) вторые сутки подряд усиленно работают экстренные службы — бдительные местные жители заметили подозрительные предметы на вокзале, в супермаркете и на остановке общественного транспорта, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Так, во вторник, 4 апреля, экстренные службы города были стянуты к супермаркету, расположенному на улице Жуковского. В магазине был обнаружен бесхозный пакет, в котором лежали личные вещи, оставленные посетителем, пишет местный сайт «Миасс онлайн».
Утром в среду, 5 апреля, сирены машин экстренного реагирования раздавались на железнодорожном вокзале. Здесь была оцеплена конечная остановка общественного транспорта
Не успели спасатели, медики, пожарные и полицейские отъехать от вокзала, как поступил вызов на остановку «Улица Лихачева». Под автомобилем Renault очевидцы увидели подозрительную коробку и сообщили об этом в ЕДДС. Проверка показала, что предмет не несет угрозы и экстренные службы получили сигнал «отбой».
Напомним, 3 апреля в