В Уфе в знак солидарности с жителями Санкт-Петербурга пройдет митинг против терроризма
УФА, 5 апр 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. 6 апреля в Уфе на площади перед
УФА, 5 апр 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. 6 апреля в Уфе на площади перед
Ассамблея народов Башкортостана приглашает на митинг уфимцев и представителей политических партий. Таким образом жители Башкортостана смогут выразить единение с
«Это не политическая акция, это акция в поддержку жертв и против всех террористических проявлений, которые, к сожалению, существуют в нашем обществе», — сказал руководитель регионального исполкома «Единой России» Руслан Гизатуллин.
Аналогичные акции пройдут во многих городах республики.