В Уфе в знак солидарности с жителями Санкт-Петербурга пройдет митинг против терроризма

Ассамблея народов Башкортостана приглашает на митинг уфимцев и представителей политических партий. Таким образом жители Башкортостана смогут выразить единение с Городом-героем Санкт-Петербургом, с родными и близкими погибших во время недавнего теракта в северной столице.

«Это не политическая акция, это акция в поддержку жертв и против всех террористических проявлений, которые, к сожалению, существуют в нашем обществе», — сказал руководитель регионального исполкома «Единой России» Руслан Гизатуллин.

Аналогичные акции пройдут во многих городах республики.