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17:19 (мск), источник: ТАСС

В Москве зафиксирован самый теплый день с начала года и весны

Температура воздуха в столице достигла плюс 11,1 градусов.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Среда, 5 апреля, стала в Москве самым теплым днем с начала года и этой весны. К 15:00 мск воздух в столице прогрелся до плюс 11,1 градусов, сообщили в Росгидромете.

«Таким образом, пока самым теплым днем 2017 года можно считать 5 апреля», — отметил представитель метеослужбы. Прежде это «звание» было у 22 марта, когда столбики термометров поднялись до плюс 10,8 градуса.

При этом до рекордов для 5 апреля еще далеко. Абсолютный максимум для этих суток составляет плюс 18,4 градуса и принадлежит 2004 году.

В предстоящие дни в Москве сохранится теплая погода. В четверг воздух может прогреться до плюс 15 градусов.

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