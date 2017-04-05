Мэром Гибралтара стала «Мисс Мира 2009»

30-летняя Лопес была назначена на этот пост накануне. Таким образом, она стала самым молодым в истории Гибралтара мэром. Ряд местных СМИ назвал ее также «самым красивым мэром в мире».

В интервью The Daily Telegraph она отметила, что гордится тем, что она британка.

«Гибралтар принадлежит Великобритании и всегда будет ее частью», — сказала Лопес.