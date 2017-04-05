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16:32 (мск), источник: Интерфакс

Мэром Гибралтара стала «Мисс Мира 2009»

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU — Обладательница титула «Мисс Мира 2009» Кайане Лопес стала мэром Гибралтара — формальным представителем этой заморской территории Великобритании, сообщает в среду издание The Daily Telegraph.

Источник: Reuters

30-летняя Лопес была назначена на этот пост накануне. Таким образом, она стала самым молодым в истории Гибралтара мэром. Ряд местных СМИ назвал ее также «самым красивым мэром в мире».

В интервью The Daily Telegraph она отметила, что гордится тем, что она британка.

«Гибралтар принадлежит Великобритании и всегда будет ее частью», — сказала Лопес.

До того, как она была назначена на эту должность, Лопес была заместителем занимавшего этот пост Адольфо Канепы.

«Будучи заместителем мэра в течение последних нескольких лет я видела, что для этой роли необходимо трудолюбие и самоотверженность», — сказала Лопес.

Отмечается, что мэр Гибралтара — это формальная должность, назначаемая членами местного парламента. В его обязанности входят исключительно формальные административные дела. Кроме того, мэр Гибралтара не получает зарплату.

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