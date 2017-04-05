В Севастополе началась обрезка деревьев

Обрезку насаждений на территории городского кольца планируем завершить до 10 апреля. Это плановая работа по содержанию зеленых насаждений, которая может проводиться либо осенью, либо ранней весной только при положительных температурах воздуха.

Заверяю севастопольцев, что все деревья выживут, станут красивыми и сформированными, как после обрезки на улице Гоголя в прошлом году, — рассказал начальник управления благоустройства Евгений Романенко. По его словам, на обрезку деревьев центрального кольца выделен 1 миллион 100 тысяч рублей. Мы удаляем сухие и пересекающиеся ветви, формируем и просветляем кроны деревьев.

Выполняется два вида обрезки: санитарная для молодых деревьев и омолаживающая для старовозрастных. Некоторые растения уже вплелись в контактные линии троллейбусных сетей, они пересекают линии электропередач, горизонтальными ветвями закрывают тротуары и проезжую часть. Обрезка деревьев, на которых начинает виднеться листва, не критична. Они восстановятся в полном объеме и дадут здоровый прирост, — отметил руководитель ООО «Севастопользеленстрой» Антон Ломберг. Специалист также добавил, что полный объем обрезанных крон восстановится в течение 2−3 сезонов. Пока же кроны деревьев в центре города смотрятся… голыми.