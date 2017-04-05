В Беловежской пуще появились «шапочки эльфов» — первые съедобные грибы

Гриб с интересной красной шапочкой, за которую его называют шапочкой эльфов, растет группами на мертвых стволах деревьев и ветках, погруженных в почву. Плодоносит с начала апреля до конца мая, а в теплые осень и зиму может выдать еще один урожай.

Красные шапочки жарят, солят, маринуют и сушат. Гриб также используют в народной медицине как кровоостанавливающее средство. Используют его и при изготовлении украшений для интерьеров.

Еще немного — и в пуще пойдут боровики. В 2016 году программист национального парка Александр Онищук нашел белый гриб на территории Дмитровичского лесничества 13 мая.

К слову, сегодня в Беловежской пуще произрастает около 600 видов грибов. В минувшем году найден новый вид — рыжий трюфель.