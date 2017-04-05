Территории подвига: На Дону появятся города и районы воинской доблести

В Ростовской области появятся города и районы воинской доблести. Какие муниципальные образования достойны почетных званий «Город воинской доблести», «Населенный пункт воинской доблести» или «Рубеж воинской доблести» будет решать региональная комиссия, возглавил которую заместитель губернатора Вадим Артемов. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении по информационной политике региона 5 апреля.

Закон «О почетных званиях Ростовской области» донские депутаты приняли в феврале 2017 года. По мнению парламентариев, документ позволит увековечить память павших воинов. Инициаторами присвоения звания могут выступить жители области, общественные объединения и органы местного самоуправления.

«Мы не ограничиваемся периодами Великой Отечественной войны, но и обращаемся к более ранней истории, начиная с 17 века. В частности, озвучены такие населенные пункты, как город Азов и станица Старочеркасская, которые изобилуют примерами ярких сражений», — прокомментировала заместитель председателя Заксобрания Ростовской области Ирина Рукавишникова.

Комиссия уже начала отбор заявок, поступивших от муниципалитетов. Планируется, что к 72-й годовщине Великой Победы появятся первые населенные пункты, получившие звания воинской доблести.

В числе инициатив — присвоить звание «Рубеж воинской доблести» сёлам Самбек и Вареновка. Здесь, на Миусском рубеже в годы Великой Отечественной войны полегло более 830 тыс. советских солдат.

На Дону звание «Город воинской славы» уже присвоено Ростову-на-Дону и Таганрогу.

Напомним, из Ростовской области на фронт в военные 40-е отправились около 700 тыс. жителей области. С поля боя не вернулся каждый второй.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в Ростовской области проживают более 44 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны, в том числе, 3,6 тыс. непосредственных участников боёв, около 250 блокадников Ленинграда, 2,3 тыс. бывших несовершеннолетних узников концлагерей, 29 тыс. тружеников тыла.