Магнолия неожиданно зацвела в Алматы

Необычайной красоты магнолии привычное зрелище скорее для Восточно-Азиатских стран — Китая, Кореи и Японии. Некоторые ее виды встречаются в Северной Америке.

Немногие алматинцы знают, что это растение можно увидеть на улицах мегаполиса. В отличие от яблонь, вишневых и абрикосовых деревьев, оно встречается очень редко и часто остается просто незамеченным.