Магнолия неожиданно зацвела в Алматы
АСТАНА, 5 апр — Sputnik. Экзотический для казахстанского климата кустарник зацвел в Алматы, передает корреспондент Sputnik Казахстан.
АСТАНА, 5 апр — Sputnik. Экзотический для казахстанского климата кустарник зацвел в Алматы, передает корреспондент Sputnik Казахстан.
Необычайной красоты магнолии привычное зрелище скорее для
Немногие алматинцы знают, что это растение можно увидеть на улицах мегаполиса. В отличие от яблонь, вишневых и абрикосовых деревьев, оно встречается очень редко и часто остается просто незамеченным.
Удивительно то, что, несмотря на довольно холодную для этого времени года погоду — всего около 7−8 градусов по Цельсию, магнолия