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17:26 (мск), источник: Sputniknews.kz

Магнолия неожиданно зацвела в Алматы

АСТАНА, 5 апр — Sputnik. Экзотический для казахстанского климата кустарник зацвел в Алматы, передает корреспондент Sputnik Казахстан.

Источник: Sputniknews.kz

Необычайной красоты магнолии привычное зрелище скорее для Восточно-Азиатских стран — Китая, Кореи и Японии. Некоторые ее виды встречаются в Северной Америке.

Немногие алматинцы знают, что это растение можно увидеть на улицах мегаполиса. В отличие от яблонь, вишневых и абрикосовых деревьев, оно встречается очень редко и часто остается просто незамеченным.

Удивительно то, что, несмотря на довольно холодную для этого времени года погоду — всего около 7−8 градусов по Цельсию, магнолия все-таки «решила» продемонстрировать свои цветы горожанам.

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