Смертоносные удары скорпионов засняли на видео

Чтобы изучить движения животных, их помещали на платформу, окруженную зеркалами. Биологи провоцировали скорпионов, дотрагиваясь до их клешней кусочком проволоки, и снимали нападение на видео с частотой 500 кадров в секунду. Наблюдения велись с разных ракурсов, и на их основе ученые смоделировали движение в 3D. Оказалось, что хвост каждого вида скорпионов движется по характерной лишь для него траектории.

Ученые отмечали траекторию, ее длину, скорость и ускорение жала животного, продолжительность удара. Исходя из этих данных, они выделили две стратегии. Первая, открытый удар, — более быстрое и широкое движение. Оно более выгодно, так как повышает шансы задеть добычу. При закрытом ударе жало описывает меньшую дугу, однако в таком случае скорпион может быстрее подготовиться к новому удару.

Одним из изученных биологами видов был желтый скопион, яд которого опасен и для людей. Кончик его хвоста может двигаться со скоростью 130 см/с. Другим «участником» стал императорский скорпион, достигающий в длину 20 см.