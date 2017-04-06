Груз ценный, но тяжелый: как посадить носорога в самолет?

Источник: AP 2017

Rebecca Seales BBC News Как посадить в самолет носорога весом полторы тонны? Звучит, возможно, как вопрос из новогодней шарады или анонс новой голливудской комедии, однако есть человек, который знает ответ на этот вопрос. Это Лез Карлайл, менеджер по проектам природоохранной организации «Носороги без границ» (Rhinos Without Borders). Под его руководством 12 белых носорогов в рамках программы по борьбе с браконьерством недавно покинули свою родную Южную Африку, чтобы начать новую жизнь в стране неподалеку. Звери провели 15 часов в грузовике, на самолете, а затем и на вертолете, чтобы прибыть в Квазулу-Натал на восточном побережье Южной Африки. «Мы послали им электронное письмо с посадочным талоном и номером места, а затем пустились наутёк», — смеется Карлайл. Но в некотором смысле правда еще страннее.

Источник: AP 2017

Шаг 1: Повязка на глаза и затычки в уши «Столь масштабная перевозка на новое место означает, что надо иметь нужное оборудование и нужных людей, которые могут управиться с этими крупными животными», — объясняет Карлайл. «Животных ловят и сажают в железные клетки, которые специально сконструированы таким образом, чтобы вместить носорогов и чтобы их можно было поместить в этих контейнерах в самолет, — поясняет он. — Надо их обездвижить — то есть сделать так, чтобы они полностью заснули, а затем надеть им на глаза повязку и заткнуть уши берушами». «А затем им надо постепенно ввести небольшую дозу детоксицирующего [отменяющего действие снотворного] средства, чтобы носороги могли встать на ноги. На этой стадии они еще плохо ориентируются, поэтому им надо обвязать вокруг шеи веревку и медленно завести в клетку».

Надо, чтобы они шли сами, на своих ногах, потому что они очень много весят — невозможно сдвинуть с места тонну спящего мяса! Лез Карлайл

Носороги не должны спать во время полета: необходимо, чтобы они могли двигать ногами и регулировать собственное дыхание. «Проблема с таким долгим перелетом и таким тяжелым животным заключается в том, что если оно будет долго лежать без движения, то это ограничит кровообращение в нижних конечностях. В результате у них могут занеметь конечности и вообще атрофироваться затекшая нога», — поясняет специалист.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:28.125% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BSd-dQtl03U/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Pit-Track K9 Conservation Unit (@pittrack_k9)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-04-04T15:25:04+00:00">Апр 4 2017 в 8:25 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Ветеринар-эколог вживляет чип в спящего носорога в Национальном парке Пиланесберг в Южной Африке

Шаг 2: Посадка в самолет Затем надо тягать этот тяжеленный груз в самолет. Когда носороги уже находятся в транспортном контейнере, этот контейнер помещают в грузовик, доставляющий их в аэропорт. С грузовика контейнер помещают на спецтранспорт, доставляющий его к самолету. Это процесс требует помощи значительной команды. «Для погрузки нужно 10−12 человек на одного носорога, а мы обычно грузим за раз по два, так что 25 человек», — говорит Карлайл.

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К сожалению, этот процесс требует также присутствия и вооруженной охраны — из-за угрозы браконьеров. По всему миру уже сорок лет запрещена торговля рогом носорога, однако по-прежнему этот товар, используемый в китайской медицине, очень ценится на черном рынке. За него можно выручить больше, чем за золото или кокаин. Лез Карлайл говорит, что постоянно в воздухе находятся примерно четыре носорога, которых перевозят в каком-нибудь «большом военно-транспортном самолете». Шаг 3: Таможня и… вертолёт Итак, полет для 12-и перевозимых животных занял около 2 часов 40 минут. После прохождения таможни и заполнения множества бумаг команда столкнулась с неожиданной проблемой. Оказалось, что уровень воды в месте нового проживания носорогов слишком высок, а следовательно, существует угроза наводнения. Значит, опять придется по воздуху? «Нам пришлось на внешней подвеске перевезти их на вертолете. У них получилось два перелета, это та еще операция!» — признается Лез Карлайл.

Источник: AP 2017

Шаг 4: И жили они долго и счастливо??? Большая часть общемировой популяции носорогов — 20 и 25 тыс. особей — живет в Южной Африке, где процветает браконьерство. «Носороги без границ» хотят переселить 100 животных. Стоимость перевозки одного животного равняется примерно 45000 долларов, если включить сюда расходы на команду наблюдателей и антиконтрабандный патруль. Однако, если учесть, что в год в Южной Африке от рук браконьеров погибают более 1000 носорогов (то есть по одному каждые семь с половиной часов), то получается, что это цена, которую придется заплатить за выживание этого вида. Несмотря на то, что Лез Карлайл — ветеран проекта по релокации животных, он признает, что перевозка этих 12-ти носорогов стала уникальным событием.

«Я за свою карьеру переместил 40 тыс. [животных] в примерно 70 разных новых точек, и именно этот случай оказался, наверное, самым трогательным», — рассказывает он.

Было совершенно потрясающе наблюдать за тем, как эти звери медленно поднимаются, делают несколько шагов… Это был очень эмоциональный для нас момент, просто необыкновенный! Лез Карлайл

У каждого из этих носорогов есть браслет на лодыжке и именной электронный чип, который вживляется им во время сна, так что команда экологов сможет продолжать наблюдать за их пребыванием на новом месте.