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17:07 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

Синоптики прогнозируют казанцам потепление

(Город Казань KZN.RU, 5 апреля). Небольшое потепление прогнозируют синоптики жителям Татарстана и его столицы.

Источник: Город Казань.KZN.RU

Так, предстоящей ночью температура в Казани составит от -1 до +1 градусов. Днем 6 апреля столбики термометров в городе поднимутся до 5−7 градусов тепла.

Погода ожидается облачной, с прояснениями, без осадков, сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ. Ветер юго-западный, умеренный.

В целом по республике в пятницу, 7 апреля прогнозируется погода с переменной облачностью. Ночью без осадков, днем местами по РТ пройдет небольшой дождь, морось. Ветер южный, умеренный. Минимальная температура воздуха ночью будет варьироваться от -2 до +3 градусов. Максимальная температура воздуха днем составит 4−9, в западных районах — до 12 градусов выше нуля.

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