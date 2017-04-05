Синоптики прогнозируют казанцам потепление

Так, предстоящей ночью температура в Казани составит от -1 до +1 градусов. Днем 6 апреля столбики термометров в городе поднимутся до 5−7 градусов тепла.

Погода ожидается облачной, с прояснениями, без осадков, сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ. Ветер юго-западный, умеренный.

В целом по республике в пятницу, 7 апреля прогнозируется погода с переменной облачностью. Ночью без осадков, днем местами по РТ пройдет небольшой дождь, морось. Ветер южный, умеренный. Минимальная температура воздуха ночью будет варьироваться от -2 до +3 градусов. Максимальная температура воздуха днем составит 4−9, в западных районах — до 12 градусов выше нуля.