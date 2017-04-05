В Калининграде пройдет траурная акция «Вместе против террора»
8 апреля в 10:00 в Калининграде на площади Победы пройдет траурная акция «Вместе против террора», посвященная памяти жертв взрыва в метро в
8 апреля в 10:00 в Калининграде на площади Победы пройдет траурная акция «Вместе против террора», посвященная памяти жертв взрыва в метро в
Дмитрий Медведев,
Там сообщается, что правительство России устанавливает требования по обеспечению транспортной безопасности по всем видам транспорта. В том числе, требования к антитеррористической защищенности объектов и территорий. Они должны учитывать уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств.
Требованиями определяется система реализуемых мер, направленных на защиту объектов транспортной инфраструктуры метрополитенов от потенциальных, непосредственных и прямых угроз совершения актов незаконного вмешательства, передает РИА Новости.
В сообщении подчеркивается, что принятые решения будут способствовать повышению эффективности функционирования государственной системы противодействия терроризму.
В документе также указано обеспечить проведение оценки уязвимости объекта метрополитена и представление на утверждение в Федеральное агентство железнодорожного транспорта.
По результатам этой оценки в течение трех месяцев с даты размещения на официальном сайте Федерального агентства железнодорожного транспорта объекту метрополитена присвоят категории и включат его в реестр объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств.