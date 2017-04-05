В Калининграде пройдет траурная акция «Вместе против террора»

Дмитрий Медведев, премьер-министр РФ, утвердил требования по обеспечению транспортной безопасности. В частности, они касаются и антитеррористической защищенности объектов метрополитена. Соответствующий документ опубликован на сайте кабинета министров.

Там сообщается, что правительство России устанавливает требования по обеспечению транспортной безопасности по всем видам транспорта. В том числе, требования к антитеррористической защищенности объектов и территорий. Они должны учитывать уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств.

Требованиями определяется система реализуемых мер, направленных на защиту объектов транспортной инфраструктуры метрополитенов от потенциальных, непосредственных и прямых угроз совершения актов незаконного вмешательства, передает РИА Новости.

В сообщении подчеркивается, что принятые решения будут способствовать повышению эффективности функционирования государственной системы противодействия терроризму.

В документе также указано обеспечить проведение оценки уязвимости объекта метрополитена и представление на утверждение в Федеральное агентство железнодорожного транспорта.

По результатам этой оценки в течение трех месяцев с даты размещения на официальном сайте Федерального агентства железнодорожного транспорта объекту метрополитена присвоят категории и включат его в реестр объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств.