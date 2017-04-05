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17:25 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Нижегородские синоптики прогнозируют до +13° к 7 апреля

Синоптики прогнозируют в Нижегородской области до +13° к 7 апреля 2017 года. Об этом сообщает гидрометцентр 5 апреля.

По данным метеорологической службы, 6 и 7 апреля на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди. При переменной облачности и южном ветре днем температура воздуха прогнозируется от +10° до +13°, минимальные значения ночью — от +4° до +6°.

8 и 9 апреля, по прогнозам синоптиков, под влиянием циклона будет преобладать облачная с дождями погода. Ожидается, что к 9 апреля температурный фон снизится днем до +6°…+8°. Сегодня, до конца дня 5 апреля, гидрометцентр прогнозирует облачную с прояснениями погоду без осадков при юго-западном умеренном ветре и температуре +4°…+6°.

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