Нижегородские синоптики прогнозируют до +13° к 7 апреля

По данным метеорологической службы, 6 и 7 апреля на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди. При переменной облачности и южном ветре днем температура воздуха прогнозируется от +10° до +13°, минимальные значения ночью — от +4° до +6°.

8 и 9 апреля, по прогнозам синоптиков, под влиянием циклона будет преобладать облачная с дождями погода. Ожидается, что к 9 апреля температурный фон снизится днем до +6°…+8°. Сегодня, до конца дня 5 апреля, гидрометцентр прогнозирует облачную с прояснениями погоду без осадков при юго-западном умеренном ветре и температуре +4°…+6°.