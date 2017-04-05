В трех областях Казахстана ограничили движение автотранспорта
5 апреля введены ограничения движения в связи с паводковой ситуацией и ухудшением погодных условий для автотранспорта на различных участках дорог республиканского значения
5 апреля введены ограничения движения в связи с паводковой ситуацией и ухудшением погодных условий для автотранспорта на различных участках дорог республиканского значения
Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на
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В ЮКО в связи с паводковой ситуацией действует ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Самара-Шымкент» км. 2217−2235 (мост на 2229 км.) Размыто береговое укрепление и береговые опоры моста через р. Арыс. Объезд данного участка осуществляется через с. Тамерлановка.
В Карагандинской области в связи с паводковой ситуацией произошел размыв на 166+750 км. автодороги, введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Акчатау-Агадырь» км. 90−167 (размыв дорожного полотна км. 166+750 м.) Объезд осуществляется по маршруту: Караганда-Аксу-Аюлы-Агадырь.
Кроме того, в 19.00 ч.в связи с ухудшением погодных условий (гололед) введено ограничение движения для грузового и общественного автотранспорта на автодороге «Екатеринбург-Алматы» км. 1492−1858, участок от г. Караганда до г. Балхаш.
На указанных участках, подвергшихся воздействию паводков, проводятся укрепительные работы, выставлены предупреждающие знаки, сигнальные столбики. Организовано круглосуточное дежурство.