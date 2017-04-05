В трех областях Казахстана ограничили движение автотранспорта

Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП «Казахавтодор».

В Восточно-Казахстанской области в связи с паводковой ситуацией сохраняется ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Семей-Кайнар» км. 8−166 (размыв на 27 км). Объезд данного участка осуществляется через областную автодорогу «Семей-Караул».

В ЮКО в связи с паводковой ситуацией действует ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Самара-Шымкент» км. 2217−2235 (мост на 2229 км.) Размыто береговое укрепление и береговые опоры моста через р. Арыс. Объезд данного участка осуществляется через с. Тамерлановка.

В Карагандинской области в связи с паводковой ситуацией произошел размыв на 166+750 км. автодороги, введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Акчатау-Агадырь» км. 90−167 (размыв дорожного полотна км. 166+750 м.) Объезд осуществляется по маршруту: Караганда-Аксу-Аюлы-Агадырь.

Кроме того, в 19.00 ч.в связи с ухудшением погодных условий (гололед) введено ограничение движения для грузового и общественного автотранспорта на автодороге «Екатеринбург-Алматы» км. 1492−1858, участок от г. Караганда до г. Балхаш.

На указанных участках, подвергшихся воздействию паводков, проводятся укрепительные работы, выставлены предупреждающие знаки, сигнальные столбики. Организовано круглосуточное дежурство.