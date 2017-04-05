Московский ресторан попал в список 50 лучших в мире
White Rabbit уже попадал в список лучших ресторанов в 2015 и в 2016 годах.
White Rabbit уже попадал в список лучших ресторанов в 2015 и в 2016 годах.
МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Расположенный в Москве ресторан White Rabbit занял 23-е место в международном рейтинге The World’s 50 Best Restaurants, который составляется журналом The Restaurant Magazine. Список был опубликован на сайте рейтинга.
Для White Rabbit это уже не первое попадание в рейтинг. В 2016 году он занял в нем 18-е место, а в 2015 — 23-е.
Первое место в 2017 году занял
В конце марта была опубликована первая часть рейтинга, в которой были перечислены заведения, занявшие с 51 по 100 места, их числе оказались сразу два московских ресторана — Selfie (88-е место) и Twins (92-е место).
Рейтинг The World’s 50 Best Restaurants выпускается с 2002 года. Лучшие рестораны выбираются на основании мнения