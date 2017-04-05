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17:59 (мск), источник: ТАСС

Московский ресторан попал в список 50 лучших в мире

White Rabbit уже попадал в список лучших ресторанов в 2015 и в 2016 годах.

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Расположенный в Москве ресторан White Rabbit занял 23-е место в международном рейтинге The World’s 50 Best Restaurants, который составляется журналом The Restaurant Magazine. Список был опубликован на сайте рейтинга.

Для White Rabbit это уже не первое попадание в рейтинг. В 2016 году он занял в нем 18-е место, а в 2015 — 23-е.

Первое место в 2017 году занял нью-йоркский Eleven Madison Park, на втором расположился итальянский Osteria Francescana, а замыкает тройку лидеров испанский El Celler de Can Roca.

В конце марта была опубликована первая часть рейтинга, в которой были перечислены заведения, занявшие с 51 по 100 места, их числе оказались сразу два московских ресторана — Selfie (88-е место) и Twins (92-е место).

Рейтинг The World’s 50 Best Restaurants выпускается с 2002 года. Лучшие рестораны выбираются на основании мнения шеф-поваров, рестораторов, гурманов и ресторанных критиков.

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