Московский ресторан попал в список 50 лучших в мире

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Расположенный в Москве ресторан White Rabbit занял 23-е место в международном рейтинге The World’s 50 Best Restaurants, который составляется журналом The Restaurant Magazine. Список был опубликован на сайте рейтинга.

Для White Rabbit это уже не первое попадание в рейтинг. В 2016 году он занял в нем 18-е место, а в 2015 — 23-е.

Первое место в 2017 году занял нью-йоркский Eleven Madison Park, на втором расположился итальянский Osteria Francescana, а замыкает тройку лидеров испанский El Celler de Can Roca.

В конце марта была опубликована первая часть рейтинга, в которой были перечислены заведения, занявшие с 51 по 100 места, их числе оказались сразу два московских ресторана — Selfie (88-е место) и Twins (92-е место).