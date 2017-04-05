Население Краснодара растет с каждым годом

Статистика учитывает лишь разницу родившихся и умерших зарегистрированных горожан. Численность населения в кубанской столице, может, и перевалила за миллион, но это пока неофициальные данные.

Больше стало жителей в Сочи — плюс 12 тысяч человек. Приростом населения может похвастать и Новороссийск, прибавление в пять тысяч жителей. Всего же там проживают почти 330 тысяч человек.

Самыми населенными районами Кубани стали Динской, Ейский, Крымский, Славянский и Туапсинский. По 130 тысяч человек в каждом.

Не хватает жителей Белоглинскому, Крыловскому и Щербиновскому районам, в каждом из них живут менее 40 тысяч человек.