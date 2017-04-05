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17:57 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Мэрия Воронежа опубликовала план ночных дорожных работ на 6 апреля

В список вошли семь объектов.

Мэрия опубликовала перечень дорожных работ, которые пройдут в городе в ночь на четверг, 6 апреля. Работы пройдут на семи участках.

Рабочие займутся фрезерованием асфальтобетонного покрытия на улице Остужева (от поворота на ТЦ «Метро» до автомобильного центра «Тойота»), на проезде от Остужева к микрорайону Боровое (до автодороги М4 «Дон»), на улицах Пешестрелецкая, проспект Патриотов, Димитрова (от улицы Базовой до развязки М4 «Дон») и Грамши (от улицы Чапаева до развязки). На большинстве из этих участков работы шли и в ночь на среду, 5 апреля. При фрезеровании снимается старый слой асфальтобетона, его поверхность текстурируется, а затем сверху укладывают новое полотно. Такая техника используется при реконструкции дорожного покрытия и ямочном ремонте.

На улице Димитрова также установят бордюр, а на обочине на улице Чапаева проведут разработку грунта. Планы могут незначительно измениться в зависимости от погоды.

Администрация извинилась перед горожанами за временные неудобства и попросила не парковаться в зонах дорожных работ.

Контекст

Масштабный ремонт дорог проходит в Воронеже в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». Полное обновление получат около 60 магистральных улиц. Для удобства горожан большую часть работ проведут ночью, не перекрывая полностью движение транспорта.

В 2017 году работы развернутся на улицах областного центра. Дорожники приведут в порядок 170 км магистралей на 60 улицах и ликвидируют 74 места концентрации ДТП. В 2018 году основные работы пройдут на дорогах Рамонского, Семилукского, Новоусманского, Каширского, Верхнехавского и Хохольского районов.

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