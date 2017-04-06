В московский детдом отдали семь приемных детей из Калининграда из-за отказа в выплатах

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Приемная семья, переехавшая из Калининграда в Москву, вернула семерых детей в детский дом, так как не смогла добиться более высоких социальных выплат от местных властей. Об этом рассказал журналистам директор Центра содействия семейному воспитанию «Наш дом», член попечительского совета при правительстве РФ Вадим Меньшов. Именно в этот центр органы опеки в минувшую пятницу, 31 марта, передали семерых детей из одной приемной семьи, которая переехала из региона в Москву.

«В прошлую пятницу родители вернули семь детей в возрасте от трех до 12 лет. Органы опеки предлагали родителям подписать документ, что они детей изъяли, однако родители подписать отказались и заявили, что возвращают детей сами», — рассказал Меньшов.

На вопрос журналистов, почему приемные родители отказались от детей, Меньшов сказал: «Потому что они иногородние, власти Москвы отказались оформлять “приемную семью” и платить им зарплату. Дети получали только ежемесячные выплаты в размере 18 тысяч рублей на одного ребенка», — добавил он. При этом, по его словам, при оформлении приемной семьи в Москве «зарплата» родителей может достигать 85 тысяч рублей на ребенка. Назвать фамилию приемных родителей и детей он отказался из этических соображений.

Вернуть в регион

Глава департамента социальной защиты Москвы Владимир Петросян, в свою очередь, возмутился тем, что приемные родители делают на детях бизнес.

«Приехали из регионов в Москву, почему Москва должна их держать здесь в Москве? Семь детей, которым через пять лет я должен был дать семь квартир в Москве. Зачем это? Это дети, которые родились, выросли, попали в государственную организацию Калининградской области, почему их должны привезти и оставить в Москве?», — сказал Петросян журналистам в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию.

«Им не платили московские деньги, они хотели московские деньги получать, а платили только региональные, но тогда, если он брал не по зову сердца, а для бизнеса, вы меня извините…», — добавил глава столичного департамента.

По его словам, случаев, подобных тому, который произошел в пятницу в Москве «очень много».

«В 16,5 лет ребенка вдруг привозят и оставляют в Москве. Представляете, ребенку через 1,5 года получать квартиру в Москве. Ребята, не делается так. Пишем письма в регионы, они не забирают своих детей обратно. Почему?», — сказал он.

Петросян отметил, что приемным семьям следует «не воевать с Москвой, а воевать со своими властями», чтобы в регионах создавались необходимые условия.

«Деньги, как мы выясняем, у всех есть, в каждом регионе в соответствии с числом населения, которое там проживает, нужно только уметь их распределять, в том числе на социалку, как это делается в Москве», — добавил Петросян.

Глава центра «Наш дом» Меньшов также рассказал журналистам, что обсуждал сложившуюся ситуацию с возвратом семи детей с вице-премьером правительства РФ Ольгой Голодец. Глава департамента соцзащиты Владимир Меньшов добавил, что они договорились с вице-премьером направить ей письмо с предложениями, как можно решить эту ситуацию.

«Наше предложение, чтобы регион принял своих детей обратно», — добавил Петросян.

Статистика миграции

Ранее в департаменте соцзащиты Москвы ТАСС сообщали, что по состоянию на конец 2016 года в Москве в семьях опекунов и приемных родителей воспитывалось более 4 тысяч иногородних детей. В 2014 году в столицу из других регионов прибыло 788 детей, в 2015 году — 854 ребенка, в 2016 году — 688 детей. По мнению столичных чиновников, поводом для переезда часто становится меркантильный интерес родителей, а не забота о детях. В мэрии считают, что нужен федеральный порядок назначения денежных средств на содержание подопечных детей в случае их переезда из региона в регион, а переезжать семья может только, если ей есть, где жить в Москве и эти условия приемлемы для детей.

Выплаты на детей-сирот

Проблема денежного обеспечения приемных семей не раз становилась предметом журналистских материалов. Наибольшие выплаты получают семьи, принявшие под опеку детей с ивалидностью. Ранее газета «Известия» писала о том, что ежемесячный доход неработающих родителей, которые взяли в семью троих детей-инвалидов, составляет в Москве 253 тысяч рублей. В Московской области такая семья получает чуть больше 150 тысяч рублей. К примеру, в Ростовской области приемная семья, взявшая троих детей-инвалидов, получает 67 тысяч рублей, что почти в четыре раза меньше, чем в Москве.

В то же время эксперты в области социального сиротства отмечают, что огульно обвинять приемные семьи в корысти, означает, ставить под угрозу планы государства по семейному устройству-детей сирот в России.