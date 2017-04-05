К екатеринбургским водителям «приклеятся» штрафы
500-рублевые.
500-рублевые.
Екатеринбургским водителям придется раскошелиться на штрафы
«В двух ларьках не нашел», «Вчера два последних знака в Роспечати на Карла Либкнехта забрал. Себе и коллеге. 40 рублей за штуку. Водитель наш сегодня искал — нет нигде, обещают завтра довезти», «Правда в магазинах нигде нет… В большом магазине на кольцовском тракте в розницу отсутствовало вчера. В другой крупной компании автоаксессуаров тоже кончились, в роспечатях нет», — жалуются горожане на форумах (орфография и пунктуация сохранены — прим.ред.).
Находчивые водители решили сделать наклейки своими руками: «Буду ламинировать и клеить на двусторонний скотч. Пусть подавятся!».
Наклеивать оповещение о шипах водители должны были и раньше. Однако в законодательстве не было прописано наказание за нарушение. Знак необходим, чтобы предупредить других водителей о возможном изменении тормозного пути. Это позволит избежать аварийных ситуаций.
Однако с этим согласны далеко не все. «В современных условиях, когда 99% водителей адекватны и