К екатеринбургским водителям «приклеятся» штрафы

Екатеринбургским водителям придется раскошелиться на штрафы из-за отсутствия знаков-наклеек «Шипы» — в продаже их не найти, передает «Уралинформбюро». Штрафные санкции за отсутствие этих знаков вступили в силу с 4 апреля, и горожане скупили все наклейки в магазинах и киосках.

«В двух ларьках не нашел», «Вчера два последних знака в Роспечати на Карла Либкнехта забрал. Себе и коллеге. 40 рублей за штуку. Водитель наш сегодня искал — нет нигде, обещают завтра довезти», «Правда в магазинах нигде нет… В большом магазине на кольцовском тракте в розницу отсутствовало вчера. В другой крупной компании автоаксессуаров тоже кончились, в роспечатях нет», — жалуются горожане на форумах (орфография и пунктуация сохранены — прим.ред.).

Находчивые водители решили сделать наклейки своими руками: «Буду ламинировать и клеить на двусторонний скотч. Пусть подавятся!».

Наклеивать оповещение о шипах водители должны были и раньше. Однако в законодательстве не было прописано наказание за нарушение. Знак необходим, чтобы предупредить других водителей о возможном изменении тормозного пути. Это позволит избежать аварийных ситуаций.