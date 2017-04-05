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21:57 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

К екатеринбургским водителям «приклеятся» штрафы

500-рублевые.

Источник: УралИнформБюро

Екатеринбургским водителям придется раскошелиться на штрафы из-за отсутствия знаков-наклеек «Шипы» — в продаже их не найти, передает «Уралинформбюро». Штрафные санкции за отсутствие этих знаков вступили в силу с 4 апреля, и горожане скупили все наклейки в магазинах и киосках.

«В двух ларьках не нашел», «Вчера два последних знака в Роспечати на Карла Либкнехта забрал. Себе и коллеге. 40 рублей за штуку. Водитель наш сегодня искал — нет нигде, обещают завтра довезти», «Правда в магазинах нигде нет… В большом магазине на кольцовском тракте в розницу отсутствовало вчера. В другой крупной компании автоаксессуаров тоже кончились, в роспечатях нет», — жалуются горожане на форумах (орфография и пунктуация сохранены — прим.ред.).

Находчивые водители решили сделать наклейки своими руками: «Буду ламинировать и клеить на двусторонний скотч. Пусть подавятся!».

Наклеивать оповещение о шипах водители должны были и раньше. Однако в законодательстве не было прописано наказание за нарушение. Знак необходим, чтобы предупредить других водителей о возможном изменении тормозного пути. Это позволит избежать аварийных ситуаций.

Однако с этим согласны далеко не все. «В современных условиях, когда 99% водителей адекватны и по-настоящему задумываются о своей безопасности, когда зимняя резина не является дефицитом и массово используется в стране, знак “Шипы” на самом деле не нужен, был он много лет из серии “нет и нет”, и всех это устраивало, на аварийность и безопасность он совершенно точно влияния не оказывает», — уверен правозащитник Максим Едрышов.

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