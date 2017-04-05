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18:08 (мск), источник: РИА Новости

В пресс-службе Тюльпанова заявили, что сенатор умер не от перелома черепа

С. -ПЕТЕРБУРГ, 5 апр — РИА Новости. Причиной смерти сенатора Вадима Тюльпанова, который умер во вторник на 53-м году жизни, стала острая сердечная недостаточность, сообщила пресс-служба сенатора со ссылкой на данные судмедэкспертизы.

Источник: РИА Новости

«Причиной смерти сенатора, согласно заключению судмедэкспертизы, является острая сердечная недостаточность и другие формы острой ишемической болезни сердца, — отметили в пресс-службе.

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Гражданская панихида состоится 7 апреля с 10.00 до 12.00 в ротонде Мариинского дворца. Отпевание пройдет в 13.00 в церкви Воскресенского Новодевичьего монастыря. Тюльпанов будет похоронен на Новодевичьем кладбище Санкт-Петербурга.

Источник в правоохранительных органах ранее сообщил РИА Новости, что сенатор скончался от перелома основания черепа в результате несчастного случая.

Тюльпанов в 2003—2011 годах возглавлял законодательное собрание Петербурга, а затем стал сенатором.

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