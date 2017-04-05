В пресс-службе Тюльпанова заявили, что сенатор умер не от перелома черепа

«Причиной смерти сенатора, согласно заключению судмедэкспертизы, является острая сердечная недостаточность и другие формы острой ишемической болезни сердца, — отметили в пресс-службе.

Тюльпанова похоронят на Новодевичьем кладбище в Петербурге

Гражданская панихида состоится 7 апреля с 10.00 до 12.00 в ротонде Мариинского дворца. Отпевание пройдет в 13.00 в церкви Воскресенского Новодевичьего монастыря. Тюльпанов будет похоронен на Новодевичьем кладбище Санкт-Петербурга.

Источник в правоохранительных органах ранее сообщил РИА Новости, что сенатор скончался от перелома основания черепа в результате несчастного случая.

Тюльпанов в 2003—2011 годах возглавлял законодательное собрание Петербурга, а затем стал сенатором.