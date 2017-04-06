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09:52 (мск), источник: Pro Город Самара

Самарцам предлагают 300 тысяч рублей за разработку логотипа города к ЧМ-2018

Согласно техническому заданию, авторы логотипа должны вложить в него определенные «смыслы».

В Самаре разработали положение конкурса по созданию логотипа города к чемпионату мира по футболу 2018 года, призовым фондом которого станут 300 тысяч рублей, сообщает 63.ru.

Напомним, в прошлом году по заказу властей было разработано 4 варианта логотипа Самары. Их вынесли на общественное обсуждение, но все они вызвали массовое негодование горожан. В связи с этим было решено предоставить самарцам шанс самим разработать эмблему города.

Согласно новому техническому заданию, авторы логотипа должны вложить в него определенные «смыслы», среди которых: «Самара — город контрастов» и «Дающий силу и окрыляющий». Под первым пунктом предполагается сочетание в городе развитой промышленности и природы. Во втором пункте создатели логотипа должны отразить то, что Самара стала своеобразной отправной точкой или родиной таких великих людей, как Ленин, Пастернак, Рязанов.

Пока документы находятся на согласовании у главного архитектора Самары, а местные власти занимаются поиском денег для призового фонда.

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