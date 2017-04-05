И снова здравствуйте: Корина Фусу объявила о каникулах в детских садах на 42 дня

Администрация детских садов обязана уведомить родителей за 2 месяца до каникул. Они могут быть проведены в любое время с 1 июня до 31 августа. Министерство просвещения подписало соответствующий документ, который подтверждает данные требования.

Руководители детских садов должны согласовывать свою работу, чтобы работать в команде с соседними садами и осуществлять временную передачу детей, чью родители не могут остаться с ребенком.

Многих родителей неприятно удивит тот факт, что вместо давно привычных и всеми любимых трехмесячных летних каникулах, теперь останутся только 42 дня.

В Молдове работают 1500 детских садов, которые посещают 150 тысяч детей.