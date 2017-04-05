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18:55 (мск), источник: Actualitati.md

В стране поставят запрет употребление алкоголя лицам младше 21 года

Продажу и употребление алкоголя лицам, не достигшим 21 года, могут запретить. Инициативу выдвинула группа депутатов от фракции Партии социалистов.

Источник: Reuters

Авторы законопроекта уверены, что так молодежь и подростки станут употреблять меньше алкогольных напитков.

Как правило, молодые люди пьют алкоголь под влиянием общества, не думая о негативных последствиях. В возрасте 21 года молодые люди могут сделать правильный выбор, так как в этом возрасте люди более независимы от мнения других, отмечают социалисты.

Продавцов ждут серьезные санкции, если они нарушат закон. Так за продажу алкоголя лицам, не достигшим 21 года, предполагается штраф от 1500 до 5000 леев и отзыв лицензии от трех месяцев до одного года.

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