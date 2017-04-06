В центре Воронежа закончили вырубку «пылящих» тополей

В сквере у бывшего Дома офицеров в Воронеже закончилась вырубка «пылящих» тополей, сообщила пресс-служба мэрии в среду, 5 апреля. Работы проводила управа Центрального района. На месте 24 срубленных деревьев — 23 тополей и одной наклоненной липы — посадят 32 саженца клена и каштана.

Вырубка деревьев началась в понедельник, 27 марта. Тогда администрация попросила горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и выбирать место парковки подальше от зоны работ.

Специалисты управления экологии и управы Центрального района обследовали деревья на 26 улицах. Они установили необходимость в вырубке 24 деревьев. Остальные зеленые насаждения — каштаны, березы, пирамидальные тополя — решили сохранить. В 2017 — 2020 годы инвентаризация пройдет на 118 основных магистралях Воронежа. Контекст.

Воронежское управление экологии предложило воронежцам определить судьбу «пылящих» тополей в июне 2016 года. В опросе поучаствовали около 2,5 тыс. человек, из которых 67% высказались за замену «пылящих» тополей на другие деревья — не только из-за их цветения, но и из-за того, что деревья этой породы в городе стареют.

По данным аналитиков института общественного мнения «Квалитас», «пылящие» тополя и тополиных пух беспокоят 56% воронежцев, при этом 22% горожан не испытывают никаких проблем от «пуховой напасти». В исследовании «Квалитаса» участвовали 601 человек старше 18 лет, разного возраста и пола.

Власти решили рассмотреть возможность замены «пылящих» тополей на другие деревья в августе 2016 года.