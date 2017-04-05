Дутерте выступил в защиту супружеских измен

Это мир лицемеров. У кого из вас, присутствующих здесь, не было любовницы?

Издание также отмечает, что первый брак Дутерте был расторгнут.

В настоящее время он находится в длительных отношениях с женщиной по имени Хонейлет Авансена (Honeylet Avancena). При этом 72-летний президент открыто заявлял о том, что у него были любовницы.

На прошлой неделе Альварес признался, что двое из восьми его детей от жены, остальные — от двух других женщин.

Дутерте назвал это заявление шовинистским и при этом добавил: «В мире так много женщин и так мало времени. Главное, чтобы в сложившейся ситуации ты мог помогать своим детям».

Президент также добавил, что в отличие от большинства филиппинцев, исповедующих христианство, в котором разрешена всего одна жена, Альварес не был крещен, поэтому на него это правило не распространяется.

Как отмечает издание, оппоненты главы государства раскритиковали его заявление, отметив что мусульманам разрешено иметь несколько жен, при этом супружеская измена является преступлением.