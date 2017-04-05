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20:23 (мск), источник: Lenta.Ru

Дутерте выступил в защиту супружеских измен

Президент Филиппин Родриго Дутерте поддержал своего близкого друга и политического союзника — спикера Палаты представителей Панталеона Альвареса, признавшегося в том, что у него была внебрачная связь. Об этом сообщает South China Morning Post.

Источник: AP 2017
Это мир лицемеров. У кого из вас, присутствующих здесь, не было любовницы?
Родриго Дутерте
Президент Филиппин

Издание также отмечает, что первый брак Дутерте был расторгнут.

Сериал
7.5
Измены
2015 / Россия / 48 мин.
драмамелодрама...

В настоящее время он находится в длительных отношениях с женщиной по имени Хонейлет Авансена (Honeylet Avancena). При этом 72-летний президент открыто заявлял о том, что у него были любовницы.

На прошлой неделе Альварес признался, что двое из восьми его детей от жены, остальные — от двух других женщин.

Дутерте назвал это заявление шовинистским и при этом добавил: «В мире так много женщин и так мало времени. Главное, чтобы в сложившейся ситуации ты мог помогать своим детям».

Президент также добавил, что в отличие от большинства филиппинцев, исповедующих христианство, в котором разрешена всего одна жена, Альварес не был крещен, поэтому на него это правило не распространяется.

Как отмечает издание, оппоненты главы государства раскритиковали его заявление, отметив что мусульманам разрешено иметь несколько жен, при этом супружеская измена является преступлением.

Комментарии
3
daf
такие инициативы подрывают семейные традиции.
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daf
у всех были но защищать или оправдывать беззаконие преступление ...Никто не принуждается к заключению брака, но всякий должен быть принуждён подчиняться законам брака, раз он вступил в брак". карл маркс..вот почему на филипинах и п...я распространена во всех видах
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методист
У мусульман по закону несколько жен , а у нас в моде гражданский брак , ну а сходить "на лево" - это краткосрочный гражданский брак. Ну "чешется" у кого-то , а свои руки болят ,ну и добрые люди помогают.
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