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20:29 (мск), источник: Lenta.Ru

Посадку использованной ракеты SpaceX показали на видео

Компания SpaceX опубликовала в среду, 5 апреля, на своей странице в Instagram ролик с посадкой ракеты Falcon 9 с использованной первой ступенью.

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Запуск и посадка состоялись 30 марта. Это первая демонстрация достижения компании, так как прямая трансляция была прервана во время приземления ракеты.

Тяжелая ракета-носитель с телекоммуникационным многоцелевым спутником SES-10 стартовала с мыса Канаверал. Спустя девять минут первая ступень успешно приземлилась на платформу в Атлантическом океане. Основатель SpaceX Илон Маск назвал успешный запуск Falcon 9 с использованной ступенью «революцией в космических полетах».

SpaceX планирует в 2017 году произвести 27 коммерческих и гражданских пусков, а также тестовые старты сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy и корабля Dragon V2.

Комментарии
2
EW
Отрендерили наконец, а то народ заждался.
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Сергей Саморуков
Уважуха! А мы теперь хиджабами заняты . До ракет ли такой стране ???
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