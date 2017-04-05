Посадку использованной ракеты SpaceX показали на видео
Компания SpaceX опубликовала в среду, 5 апреля, на своей странице в Instagram ролик с посадкой ракеты Falcon 9 с использованной первой ступенью.
Компания SpaceX опубликовала в среду, 5 апреля, на своей странице в Instagram ролик с посадкой ракеты Falcon 9 с использованной первой ступенью.
Запуск и посадка состоялись 30 марта. Это первая демонстрация достижения компании, так как прямая трансляция была прервана во время приземления ракеты.
Тяжелая
SpaceX планирует в 2017 году произвести 27 коммерческих и гражданских пусков, а также тестовые старты сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy и корабля Dragon V2.