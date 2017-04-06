9 апреля в донской столице пройдет традиционный городской забег «Ростовское кольцо»

39-й городской марафон стартует 9-го апреля в 8 часов 30 минут утра на Театральной площади. Маршрут затронет центр города, левобережную зону, пройдет через Александровку и Нахичевань.

C 6 часов 30 минут до 8 часов 20 минут утра будут открыты зоны выдачи стартовых номеров. А с 7 утра организована работа интерактивных зон c дегустацией чая и печенья. Зарегистрироваться на участие в забеге можно на сайте rostov-koltso. ru