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12:21 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

9 апреля в донской столице пройдет традиционный городской забег «Ростовское кольцо»

Донская столица готовится к традиционному забегу «Ростовское кольцо».

Источник: ГТРК "Дон-ТР"

39-й городской марафон стартует 9-го апреля в 8 часов 30 минут утра на Театральной площади. Маршрут затронет центр города, левобережную зону, пройдет через Александровку и Нахичевань.

C 6 часов 30 минут до 8 часов 20 минут утра будут открыты зоны выдачи стартовых номеров. А с 7 утра организована работа интерактивных зон c дегустацией чая и печенья. Зарегистрироваться на участие в забеге можно на сайте rostov-koltso.ru

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