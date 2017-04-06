Губернатор: Наготове нужно быть всегда, а не только после терактов

Баловство телефонных хулиганов не должно стать поводом, чтобы снизить бдительность, требует Вениамин Кондратьев. Меры безопасности должны быть усилены во всех общественных местах.

— Есть часть 2 статьи 205, которая предусматривает ответственность вот за эти действия. Но в ней необходимо, чтобы своими действиями злоумышленники причинил ущерб более одного миллиона рублей. Вот вы сейчас возьмите у предпринимателей, которые у вас там есть, заявления о том, какой они понесли ущерб. Если в общей сложности будет один миллион рублей, то у судьи есть реальные возможности назначить лишение свободы, — отметил Игорь Николайчук, заместитель председатель Краснодарского краевого суда.

— Возможно ли, чтобы такой вот товарищ, которого поймали, хотя бы минимальный, но реальный срок получил? Потому что сейчас каждый считает, что он может позвонить, вот так что-то сказать, организовать мероприятие внештатное и после этого отделаться легким штрафом, — говорит Борис Мильберг, генеральный директор торгово-развлекательного центра.

Не успев прийти в себя от питерских событий, на следующий день понервничать пришлось и краснодарцам. Во вторник утром поступил сигнал о минировании одного из торговых центров. Всего за десять минут эвакуируют больше четырех тысяч посетителей и сотрудников. Оперативные службы отреагировали мгновенно. После тщательных проверок с облегчением выдохнули — тревога была ложной. Реагировать на подобные сообщения и в дальнейшем будут со всей серьезностью, но наказание к таким телефонным террористам должно быть жестче, считает руководство развлекательного центра.

— Металлодетекторы уже воспринимаются как элемент декора, а не как способ противодействия тому, чтобы что-то пронесли на вокзал, в торговый центр. Кто-то идет через рамку, кто-то нет. Даже если заморгала, тот, кто рядом с этой рамкой стоит, и головы не повернет. Но давайте задумаемся, ведь это наша безопасность, безопасность наших детей. Такая горе-охрана стоит сегодня на входах в торговые центры, на вокзалах и аэропортах. А торговые центры, я еще раз подчеркиваю, — это ЧОПы. Что они там есть, что их там нет. Наше безразличие позволяет этим ЧОПам так охранять, — считает Вениамин Кондратьев, губернатор Краснодарского края.

Особое место в вопросах безопасности отводят профилактической работе. И, в первую очередь, правоохранители надеются на бдительность и внимательность самих жителей.

— Я ориентирую работу прокуроров на профилактическую. Заниматься гражданами, проводить приемы, выслушивать, принимать необходимые меры для того, чтобы та социальная напряженность, которая может зреть, сходила на нет. Чтобы эти граждане были нашими помощниками, — подчеркнул Сергей Табельский, прокурор Краснодарского края.

Многих людей при взрыве в метро Санкт-Петербурга спас машинист. Он принял правильное решение — не останавливать поезд и продолжить движение, ведь из тоннеля сложнее эвакуировать пассажиров. Подробный план действий, что делать в нестандартной ситуации, должны знать все перевозчики, говорит заместитель губернатора Андрей Алексеенко.

— Водители автобусов проходят инструктаж формально. Ну, и толку, что они имеют листок или памятку, как действовать во время внештатных чрезвычайных ситуаций. Когда она случается, ему не до чтения. Свой порядок действия каждый водитель должен знать, должно от зубов отскакивать, что он должен в этом делать, как поступать в той или иной внештатной ситуации, — сказал Андрей Алексеенко, заместитель губернатора Краснодарского края.

В зоне пристального контроля — все вокзалы и аэропорты края. От центральных городских до небольших сельских. Пункты досмотра, видеокамеры должны быть абсолютно в каждом, требует глава региона.

—Здесь не надо никого жалеть и никого уговаривать и выходить в ничье положение не нужно, кто бы ни был хозяином автостанции. Я еще раз подчеркиваю, нет цены человеческой жизни, — добавил Вениамин Кондратьев, губернатор Краснодарского края.

Чтобы сохранить статус безопасного региона, начеку нужно быть всегда, а не только после террористических атак, заявляет губернатор. Уже через месяц на Кубани стартует курортный сезон. А это удвоенная нагрузка на правоохранителей.