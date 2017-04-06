Приемные родители вернули семерых детей после отказа в повышении пособия

По его словам, городские власти намерены добиться возвращения детей в родной город. «Приехали из регионов в Москву, почему Москва должна их держать здесь — в Москве? Семь детей, которым через пять лет я должен был дать семь квартир в Москве. Зачем это? Это дети, которые родились, выросли, попали в государственную организацию Калининградской области, почему их должны привезти и оставить в Москве?» — заявил Петросян.

Он сообщил, что детей вернули в органы опеки из-за того, что родителям не удалось добиться повышения региональных пособий до московского уровня. «Им не платили московские деньги, они хотели московские деньги получать, а платили только региональные, но тогда, если он брал не по зову сердца, а для бизнеса, вы меня извините», — сказал чиновник.

Директор центра содействия семейному воспитанию «Наш дом», член Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере Вадим Меньшов пояснил журналистам, что семерых детей возрасте от 3 до 12 лет вернули в пятницу и эти данные уже направлены вице-премьеру Ольге Голодец.

На вопрос о том, как они мотивировали свое решение, Меньшов рассказал, что родители приехали из Калининграда, а власти города отказались оформлять «приемную семью» и платить московские выплаты. Дети получали только ежемесячные выплаты в размере 18 тысяч рублей на одного ребенка. При этом, по его словам, при оформлении приемной семьи в Москве выплаты могут достигать 85 тысяч рублей на ребенка.

Как отметила пресс-служба детского омбудсмена Анны Кузнецовой, сейчас все несовершеннолетние дети временно находятся в Москве в доме для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В ведомстве также предоставили статистические данные. Так, согласно сообщению, за последние пять лет почти в три раза увеличилось количество семей-кандидатов в усыновители и приемных родителей, состоящих на учете в органах опеки и попечительства. Аналогичная картина наблюдается и по региональным банкам данных, где число состоящих на учете семей, желающих принять ребенка на воспитание, на конец отчетного года возросло на 118,5%.

«Вместе с тем всесторонний анализ показал и негативные тенденции. Так, в течение 2014 и 2015 годов сохранялась положительная динамика, когда число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, превышало число выявленных. Однако в 2016 году данное соотношение не сохранилось — выявили больше, чем устроили: в 2016 были выявлены 57 290 человек, а устроено — 54 119 человек», — говорится в сообщении пресс-службы.

При этом, как отмечает пресс-служба омбудсмена, общее число выявленных в 2016 году по сравнению с 2015 годом снизилось лишь на 1,5%, а число устроенных в 2016 году по сравнению с 2015-м сократилось на 8,8%.