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10:56 (мск), источник: РИА Новости

Приемные родители вернули семерых детей после отказа в повышении пособия

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Приемные родители из Калининграда вернули в органы опеки Москвы семерых детей, мотивировав это тем, что при переезде им не удалось добиться повышения региональных пособий до московского уровня, сообщил журналистам глава департамента социальной защиты населения столицы Владимир Петросян.

Источник: РИА Новости

По его словам, городские власти намерены добиться возвращения детей в родной город. «Приехали из регионов в Москву, почему Москва должна их держать здесь — в Москве? Семь детей, которым через пять лет я должен был дать семь квартир в Москве. Зачем это? Это дети, которые родились, выросли, попали в государственную организацию Калининградской области, почему их должны привезти и оставить в Москве?» — заявил Петросян.

Он сообщил, что детей вернули в органы опеки из-за того, что родителям не удалось добиться повышения региональных пособий до московского уровня. «Им не платили московские деньги, они хотели московские деньги получать, а платили только региональные, но тогда, если он брал не по зову сердца, а для бизнеса, вы меня извините», — сказал чиновник.

Директор центра содействия семейному воспитанию «Наш дом», член Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере Вадим Меньшов пояснил журналистам, что семерых детей возрасте от 3 до 12 лет вернули в пятницу и эти данные уже направлены вице-премьеру Ольге Голодец.

На вопрос о том, как они мотивировали свое решение, Меньшов рассказал, что родители приехали из Калининграда, а власти города отказались оформлять «приемную семью» и платить московские выплаты. Дети получали только ежемесячные выплаты в размере 18 тысяч рублей на одного ребенка. При этом, по его словам, при оформлении приемной семьи в Москве выплаты могут достигать 85 тысяч рублей на ребенка.

Как отметила пресс-служба детского омбудсмена Анны Кузнецовой, сейчас все несовершеннолетние дети временно находятся в Москве в доме для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В ведомстве также предоставили статистические данные. Так, согласно сообщению, за последние пять лет почти в три раза увеличилось количество семей-кандидатов в усыновители и приемных родителей, состоящих на учете в органах опеки и попечительства. Аналогичная картина наблюдается и по региональным банкам данных, где число состоящих на учете семей, желающих принять ребенка на воспитание, на конец отчетного года возросло на 118,5%.

«Вместе с тем всесторонний анализ показал и негативные тенденции. Так, в течение 2014 и 2015 годов сохранялась положительная динамика, когда число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, превышало число выявленных. Однако в 2016 году данное соотношение не сохранилось — выявили больше, чем устроили: в 2016 были выявлены 57 290 человек, а устроено — 54 119 человек», — говорится в сообщении пресс-службы.

При этом, как отмечает пресс-служба омбудсмена, общее число выявленных в 2016 году по сравнению с 2015 годом снизилось лишь на 1,5%, а число устроенных в 2016 году по сравнению с 2015-м сократилось на 8,8%.

«Проблема возврата детей в социальные учреждения станет предметом обсуждения на предстоящем Всероссийском съезде уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ. Данный вопрос нуждается в комплексном подходе и осмыслении», — приводит пресс-служба слова Кузнецовой.

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