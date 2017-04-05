В Петербурге прошла акция памяти погибших при взрыве в метро
С. -ПЕТЕРБУРГ, 5 апр — РИА Новости. Акция памяти погибших при взрыве в метро прошла в среду вечером на Марсовом поле в
С. -ПЕТЕРБУРГ, 5 апр — РИА Новости. Акция памяти погибших при взрыве в метро прошла в среду вечером на Марсовом поле в
«Люди собрались на Марсовом поле в
Акция началась с минуты молчания. Затем ее участники со свечами в руках выстроились в цифры 14.40 — это то время, когда прогремел взрыв.
Днем 3 апреля на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции «Площадь Восстания», удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. По последним данным, при взрыве погибли 14 человек, включая предполагаемого