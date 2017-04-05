В Петербурге прошла акция памяти погибших при взрыве в метро

«Люди собрались на Марсовом поле в Санкт-Петербурге, чтобы почтить память ушедших 03.04.2017», — отмечается в сообщении.

Акция началась с минуты молчания. Затем ее участники со свечами в руках выстроились в цифры 14.40 — это то время, когда прогремел взрыв.