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23:07 (мск), источник: РИА Новости

В Петербурге прошла акция памяти погибших при взрыве в метро

С. -ПЕТЕРБУРГ, 5 апр — РИА Новости. Акция памяти погибших при взрыве в метро прошла в среду вечером на Марсовом поле в Санкт-Петербурге, сообщают активисты в социальной сети «ВКонтакте».

20
фотографий
20
фотографий
20
фотографий

«Люди собрались на Марсовом поле в Санкт-Петербурге, чтобы почтить память ушедших 03.04.2017», — отмечается в сообщении.

Акция началась с минуты молчания. Затем ее участники со свечами в руках выстроились в цифры 14.40 — это то время, когда прогремел взрыв.

Днем 3 апреля на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции «Площадь Восстания», удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. По последним данным, при взрыве погибли 14 человек, включая предполагаемого террориста-смертника Акбаржона Джалилова. В больницах остаются 55 пострадавших.

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