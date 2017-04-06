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00:04 (мск), источник: m24.ru

Электрички на Белорусском направлении изменят расписание с 6 по 15 апреля

Электрички Белорусского направления МЖД изменят расписание из-за ремонтных работ с 6 по 15 апреля, сообщает пресс-служба столичной магистрали.

В этих числах, за исключением 9 и 11 апреля, вводятся изменения в движении поездов, включая диаметральные, которые переходят на другие направления. Ремонт будут проводить с 5:30 до 15:30.

Не будут курсировать два экспресса выходного дня между Москвой и Можайском. Некоторые электрички также отменят на участках Кубинка-1 — Можайск, Дорохово — Можайск, Дорохово — Бородино. В Смоленском регионе две электрички, выполняющие рейсы между Вязьмой и Смоленском, проследуют по укороченному маршруту. Еще у нескольких составов изменится время отправления и прибытия.

Кроме того, с 10 по 14 апреля выведут из расписания несколько электричек между столицей и Одинцовым.

Подробную информацию об изменениях в расписании можно посмотреть на сайте ОАО «РЖД».

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