В Москве пройдет творческий вечер режиссера Андрея Кончаловского

Кончаловский расскажет о близких и дорогих ему людях, поделится своими размышлениями о современной культуре, о месте и роли театрального и киноискусства в контексте времени, о человеческой силе и слабости, о взаимоотношениях между мужчиной и женщиной, а также коснется других жизненных аспектов.

«Придерживаться моих взглядов вряд ли кто-нибудь сможет, потому что для этого надо прожить мою жизнь. Я всего лишь хочу поделиться опытом, который может пригодиться в какой-то момент», — цитирует пресс-служба режиссера.

По мнению Кончаловского, первостепенная задача художника — «сообщение чувств, которые должны найти ответное эмоциональное волнение в зрителе… У человека нет иного предмета для любви, кроме человека». Поэтому и в искусстве нет более интересного предмета исследования, чем сам человек, считает он.

Режиссер приоткроет секреты своей профессии, расскажет о «скрытых смыслах», которые посвященный зритель может разглядеть в его картинах и спектаклях.

В течение вечера также будут показаны отрывки из фильмов Кончаловского, которые вошли в золотой фонд отечественного и мирового кинематографа.