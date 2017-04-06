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00:51 (мск), источник: РИА Новости

В Москве пройдет творческий вечер режиссера Андрея Кончаловского

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Творческий вечер режиссёра Андрея Кончаловского пройдет в Московском доме музыки в четверг, а также 11 апреля, сообщает пресс-служба вечера.

Источник: РИА Новости

Кончаловский расскажет о близких и дорогих ему людях, поделится своими размышлениями о современной культуре, о месте и роли театрального и киноискусства в контексте времени, о человеческой силе и слабости, о взаимоотношениях между мужчиной и женщиной, а также коснется других жизненных аспектов.

«Придерживаться моих взглядов вряд ли кто-нибудь сможет, потому что для этого надо прожить мою жизнь. Я всего лишь хочу поделиться опытом, который может пригодиться в какой-то момент», — цитирует пресс-служба режиссера.

По мнению Кончаловского, первостепенная задача художника — «сообщение чувств, которые должны найти ответное эмоциональное волнение в зрителе… У человека нет иного предмета для любви, кроме человека». Поэтому и в искусстве нет более интересного предмета исследования, чем сам человек, считает он.

Режиссер приоткроет секреты своей профессии, расскажет о «скрытых смыслах», которые посвященный зритель может разглядеть в его картинах и спектаклях.

В течение вечера также будут показаны отрывки из фильмов Кончаловского, которые вошли в золотой фонд отечественного и мирового кинематографа.

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