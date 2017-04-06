Ученые назвали самые курящие и некурящие страны мира

«Текущие меры по борьбе с курением помогли понизить вред от табака для здоровья человечества, но мы по-прежнему можем многое сделать. И сегодня число курильщиков растет быстрее, чем число людей, бросивших курить, что говорит о том, что мы должны предотвращать первичное употребление табака и помогать людям бросать курить», — заявила Эммануэла Гакиду (Emmanuela Gakidou) из университета штата Вашингтон в Сиэтле (США).

По подсчетам ученых, число курильщиков на Земле в 2015 году составляло 933 миллиона человек, и на текущий момент времени их количество, если скорость их прироста не менялась, должна была превысить миллиард человек за счет быстрого прироста курильщиков в самых слаборазвитых странах мира. Если эти тренды продолжатся, то за текущее столетие курение убьет около миллиарда людей по всем странам мира.

Большая часть курильщиков живет в азиатских странах — «большую тройку» этого антирейтинга занимают Китай, Индия и Индонезия, где почти 400 миллионов мужчин регулярно курят сигареты, трубки и другие табачные изделия. Больше всего женщин курят в США, Китае и Индии, где около 13−17 миллионов представительниц слабого пола регулярно или эпизодически употребляют табак.

Если говорить о том, как много мужчин курят в отдельных странах, то здесь так же лидируют страны Азии — в Кирибати, Индонезии, Лаосе, на Марианских островах и в Армении почти половина представителей сильного пола является курильщиками. Среди женщин эту роль оккупировали Гренландия (44%) и страны Балканского полуострова — в Болгарии, Греции, Черногории, Хорватии и Македонии курят около 25−28% женщин.