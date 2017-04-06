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01:59 (мск), источник: ТАСС

В американском городе Талса началось прощание с Евгением Евтушенко

НЬЮ-ЙОРК, 6 апреля. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Церемония прощания с поэтом Евгением Евтушенко началась в американском городе Талса (штат Оклахома). Как сообщил в среду корреспонденту ТАСС друг семьи покойного Михаил Моргулис, на церемонию, которая проходит в Центре искусств «Лортон» при Университете Талсы, «собрались сотни и сотни людей».

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«Люди говорят прекрасные слова Евгению Александровичу, с речью выступили сыновья. Все очень достойно организовано», — сказал он.

Со всей Америки и всего мира

Проститься с великим поэтом приехали его знакомые практически со всей Америки — профессора, преподаватели, бывшие и нынешние студенты, почитатели таланта, писатели. В Талсе также собрались и многие знакомые Евтушенко из других стран. «Думаю, здесь люди со всего мира», — отметил Моргулис.

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Стали известны детали прощания с Евгением Евтушенко

Кроме того, проститься с Евтушенко пришли почти все его студенты и коллеги по Университету Талсы, в котором он преподавал последнюю четверть века. Как сказал местной газете Tulsa World ректор университета Роджер Блейс, работа поэта в стенах вуза «существенно повлияла на все университетское сообщество». «Как учитель и коллега он вдохновлял, а студенты признавали огромное влияние его лекций на всю их дальнейшую жизнь», — сказал ректор.

В свою очередь, бывший президент университета Роберт Дональдсон, который и пригласил российского поэта 25 лет назад преподавать в Талсе, заявил, что Евтушенко «был верным другом с открытым сердцем и щедрым духом, который останется с нами навсегда». «Сначала мы говорили с ним лишь об одном семестре, и вот, оказалось, что он остался с нами на четверть века», — заметил Дональдсон. По его словам, это стало одним из важнейших событий в истории вуза.

Новое поколение России

Американцы часто говорят о поэте как о советском диссиденте, а среди его творчества особо выделяют поэму «Бабий яр». В апреле 1962 года журнал Time поместил его фотографию на свою обложку, снабдив ее надписью «Новое поколение России». В последние десятилетия Евтушенко приобрел в Америке славу влиятельного правозащитника.

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Что касается его выступлений со сцены, то, как подчеркивают американские СМИ, это были, скорее, целые представления. «Я не зачитываю текст как какой-то скучный престарелый священник, бубнящий по книге, — говорил сам Евтушенко в интервью Tulsa World. — Стоя перед слушателями, я сам рождаю музыку и играю ее на невидимой клавиатуре».

Иностранцы, как правило, называли Евтушенко по имени — Женя. Так к нему обращались соседи, друзья, коллеги. В течение жизни среди его знакомых по всему миру были самые известные люди, включая Пабло Пикассо, Джона Стейнбека, Роберта и Жаклин Кеннеди, Ричарда Никсона.

Евтушенко заключил контракт с Университетом Талсы на преподавание русской литературы и основ европейского кинематографического искусства в 1991 году, после чего с семьей уехал жить в США. Работать в вузе он начал с 1992 года, а в 1993 году получил звание доктора искусств. В последние годы поэт преподавал в Колледже искусства и науки по англоязычному курсу «Шедевры русской литературы».

Евгений Евтушенко скончался 1 апреля на 85-м году жизни в больнице Талсы, где он проходил лечение в связи с онкологическим заболеванием с 12 марта.

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