В американском городе Талса началось прощание с Евгением Евтушенко

Проститься с великим поэтом приехали его знакомые практически со всей Америки — профессора, преподаватели, бывшие и нынешние студенты, почитатели таланта, писатели. В Талсе также собрались и многие знакомые Евтушенко из других стран. «Думаю, здесь люди со всего мира», — отметил Моргулис.

Кроме того, проститься с Евтушенко пришли почти все его студенты и коллеги по Университету Талсы, в котором он преподавал последнюю четверть века. Как сказал местной газете Tulsa World ректор университета Роджер Блейс, работа поэта в стенах вуза «существенно повлияла на все университетское сообщество». «Как учитель и коллега он вдохновлял, а студенты признавали огромное влияние его лекций на всю их дальнейшую жизнь», — сказал ректор.

В свою очередь, бывший президент университета Роберт Дональдсон, который и пригласил российского поэта 25 лет назад преподавать в Талсе, заявил, что Евтушенко «был верным другом с открытым сердцем и щедрым духом, который останется с нами навсегда». «Сначала мы говорили с ним лишь об одном семестре, и вот, оказалось, что он остался с нами на четверть века», — заметил Дональдсон. По его словам, это стало одним из важнейших событий в истории вуза.

Новое поколение России

Американцы часто говорят о поэте как о советском диссиденте, а среди его творчества особо выделяют поэму «Бабий яр». В апреле 1962 года журнал Time поместил его фотографию на свою обложку, снабдив ее надписью «Новое поколение России». В последние десятилетия Евтушенко приобрел в Америке славу влиятельного правозащитника.