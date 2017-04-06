В американском городе Талса началось прощание с Евгением Евтушенко

«Люди говорят прекрасные слова Евгению Александровичу, с речью выступили сыновья. Все очень достойно организовано», — сказал он.
Со всей Америки и всего мира
Проститься с великим поэтом приехали его знакомые практически со всей Америки — профессора, преподаватели, бывшие и нынешние студенты, почитатели таланта, писатели. В Талсе также собрались и многие знакомые Евтушенко из других стран. «Думаю, здесь люди со всего мира», — отметил Моргулис.
Кроме того, проститься с Евтушенко пришли почти все его студенты и коллеги по Университету Талсы, в котором он преподавал последнюю четверть века. Как сказал местной газете Tulsa World ректор университета Роджер Блейс, работа поэта в стенах вуза «существенно повлияла на все университетское сообщество». «Как учитель и коллега он вдохновлял, а студенты признавали огромное влияние его лекций на всю их дальнейшую жизнь», — сказал ректор.
В свою очередь, бывший президент университета Роберт Дональдсон, который и пригласил российского поэта 25 лет назад преподавать в Талсе, заявил, что Евтушенко «был верным другом с открытым сердцем и щедрым духом, который останется с нами навсегда». «Сначала мы говорили с ним лишь об одном семестре, и вот, оказалось, что он остался с нами на четверть века», — заметил Дональдсон. По его словам, это стало одним из важнейших событий в истории вуза.
Новое поколение России
Американцы часто говорят о поэте как о советском диссиденте, а среди его творчества особо выделяют поэму «Бабий яр». В апреле 1962 года журнал Time поместил его фотографию на свою обложку, снабдив ее надписью «Новое поколение России». В последние десятилетия Евтушенко приобрел в Америке славу влиятельного правозащитника.
Что касается его выступлений со сцены, то, как подчеркивают американские СМИ, это были, скорее, целые представления. «Я не зачитываю текст как
Иностранцы, как правило, называли Евтушенко по имени — Женя. Так к нему обращались соседи, друзья, коллеги. В течение жизни среди его знакомых по всему миру были самые известные люди, включая Пабло Пикассо, Джона Стейнбека, Роберта и Жаклин Кеннеди, Ричарда Никсона.
Евтушенко заключил контракт с Университетом Талсы на преподавание русской литературы и основ европейского кинематографического искусства в 1991 году, после чего с семьей уехал жить в США. Работать в вузе он начал с 1992 года, а в 1993 году получил звание доктора искусств. В последние годы поэт преподавал в Колледже искусства и науки по англоязычному курсу «Шедевры русской литературы».
Евгений Евтушенко скончался 1 апреля на 85-м году жизни в больнице Талсы, где он проходил лечение в связи с онкологическим заболеванием с 12 марта.