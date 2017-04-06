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03:55 (мск), источник: ДЕЙТА

Шерхан и Тимурид пошли по стопам отцов в Приморье

Сыновей знаменитых козла Тимура и тигра Амура поселили вместе, в одном вольере в Приморском сафари-парке. Также в одном вольере с Шерханом и Тимуридом будет жить собака Табаки — напарница юного Шерхана по его играм, сообщает ИА «Дейта».

Накануне животных впервые выпустили в общий вольер, где ранее жили их отцы — тигр Амур и козел Тимур.

«Теперь эти совершенно разные звери будут жить вместе. В природе тигры не дружат и с собаками, и с козлами. В Приморском Сафари-парке такое возможно», — говорится в официальном сообщении на сайте парка.

Когда тигренок и козленок оказались вместе, Шерхан сразу проявил интерес к новому другу. Он даже попробовал потрогать козленка лапой. Примечательно, что, судя по видео, тигренок не проявил никакой агрессии, а козел — страха.

Напомним, Шерхан, сын тигра Амура и тигрицы Уссури, родился вместе с еще одним тигренком в сентябре прошлого года. Молодая тигрица отказалась кормить тигрят и ухаживать за ними, что достаточно часто встречается у тигров, выросших в неволе. Поэтому спасать ослабленного тигренка, лечить его и кормить буквально по часам пришлось сотрудникам сафари-парка. Сейчас юный Шерхан вполне здоров, набирает вес и регулярно показывается посетителям парка на дневных прогулках. Козленок же, сын козла Тимура и его избранницы по кличке Меркель, родился 25 января этого года.

Амур и Тимур стали настоящими знаменитостями в ноябре-декабре 2015 года. Козел изначально был подан хищнику на обед в качестве живой добычи, но смелое поведение зверя сделало свое дело, и тигр пощадил его. Вскоре животные подружились, стали вместе прогуливаться по просторному вольеру, а потом и вовсе оказались звездами интернет- и ТВ-новостей. Тем не менее, необычных «друзей» впоследствии пришлось расселить.

Анна Иваницына.

Фото: Антон Федосеев, видео: Приморский Сафари-парк.

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