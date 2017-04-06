Шерхан и Тимурид пошли по стопам отцов в Приморье
Сыновей знаменитых козла Тимура и тигра Амура поселили вместе, в одном вольере в Приморском
Сыновей знаменитых козла Тимура и тигра Амура поселили вместе, в одном вольере в Приморском
Накануне животных впервые выпустили в общий вольер, где ранее жили их отцы — тигр Амур и козел Тимур.
«Теперь эти совершенно разные звери будут жить вместе. В природе тигры не дружат и с собаками, и с козлами. В Приморском
Когда тигренок и козленок оказались вместе, Шерхан сразу проявил интерес к новому другу. Он даже попробовал потрогать козленка лапой. Примечательно, что, судя по видео, тигренок не проявил никакой агрессии, а козел — страха.
Напомним, Шерхан, сын тигра Амура и тигрицы Уссури, родился вместе с еще одним тигренком в сентябре прошлого года. Молодая тигрица отказалась кормить тигрят и ухаживать за ними, что достаточно часто встречается у тигров, выросших в неволе. Поэтому спасать ослабленного тигренка, лечить его и кормить буквально по часам пришлось сотрудникам
Амур и Тимур стали настоящими знаменитостями в
Анна Иваницына.
Фото: Антон Федосеев, видео: Приморский