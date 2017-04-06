Во Владивостоке обнаружили 15 тонн опасного для здоровья лосося

Опасный для здоровья мороженый лосось поступил в морской порт Владивостока в конце марта этого года из Республики Чили. В рамках проводимого Россельхознадзором пищевого мониторинга от прибывшей партии были отобраны пробы и направлены на лабораторные исследования. Проведенные Приморской межобластной ветеринарной лабораторией Россельхознадзора испытания показали, что в рыбе почти в три раза превышено предельно допустимое количество антибиотиков тетрациклиновой группы. При норме антибиотиков в 10,0 мкг/кг, уровень их содержания во ввезенной продукции был зафиксирован на уровне 26,9 мкг/кг.

В настоящее время партия лососёвых находится на хранении на специализированном складе по ул. Снеговая г. Владивостока. Решение о дальнейшем её использовании будет приниматься уже Государственной ветеринарной инспекцией Приморского края.

Поставившее в Приморский край небезопасный лосось чилийское предприятие получило право поставок своей продукции в Российскую Федерацию в апреле 2011 года. В 2013 и 2014 гг. Россельхознадзором в отношении этого предприятия трижды вводился режим усиленного лабораторного контроля по причине выявления в поставляемой им рыбной продукции сальмонелл и превышения уровня бактериальной обсемененности. В конце 2014 года в его отношении и вовсе были введены временные ограничения на поставки в Россию, которые были отменены только в декабре 2015 г. по результатам проведенной специалистами Россельхознадзора выездной инспекции.

По информации ветеринарных специалистов, если постоянно употреблять в пищу продукты с повышенным содержанием антибиотиков, это может причинить здоровью большой вред. Среди основных нежелательных эффектов: дисбактериоз, аллергические реакции, привыкание и нечувствительность к препарату во время лечения. Кроме того, в продуктах животного происхождения могут находиться бактерии, устойчивые к антибиотикам. Инфицирование этими микроорганизмами опасно, особенно для людей с низким иммунитетом.