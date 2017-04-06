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03:29 (мск), источник: RIGMA.INFO

Выходные в Хабаровске испортит похолодание

Сегодня в городе может пойти первый дождь.

Источник: РИА "Новости"

Теплые выходные в Хабаровске могут быть испорчены циклоном. Тихая и теплая погода подходит к концу. В четверг стоит ожидать первого дождя, сообщает СИ Rigma.info cо ссылкой на ИА «Хабаровский край сегодня».

5—6 апреля в Хабаровском крае будет действовать циклон. Пройдет в основном дождь, местами мокрый снег. Также усилится ветер — 10−15 метров в секунду. Тепло пока что сохранится. До выходных днем мы ожидаем до 12 градусов тепла. А с 8 апреля регион захватит еще один циклон, который накроет все районы края, кроме северных, — рассказывает начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды хабаровского гидрометцентра Галина Брынцева. — Пройдут сильные осадки и ветер усилится до 15 метров в секунду, а на побережье до 20 метров в секунду.

После 8 числа похолодает, если сравнивать с той погодой, которая была у нас в последнее время. Ночью будет ноль градусов или слабоположительные температуры, а днем воздух прогреется максимум до 9 градусов.

В последнее время по температуре мы шли от 6 до 9 градусов выше нормы. 4 апреля Хабаровск едва ли не достиг максимальных показателей за всю историю. Но не хватило 1 градуса. Так что наступит не похолодание, а скорее температурный режим вернется в норму. В такой вот норме он пробудет до середины месяца — до 15 апреля. Синоптики также прогнозируют неустойчивый и влажный апрель. Но ухода в отрицательные температуры не предвидится. Если только по ночам.

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