Выходные в Хабаровске испортит похолодание
Сегодня в городе может пойти первый дождь.
Сегодня в городе может пойти первый дождь.
Теплые выходные в Хабаровске могут быть испорчены циклоном. Тихая и теплая погода подходит к концу. В четверг стоит ожидать первого дождя, сообщает СИ Rigma.info cо ссылкой на ИА «Хабаровский край сегодня».
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После 8 числа похолодает, если сравнивать с той погодой, которая была у нас в последнее время. Ночью будет ноль градусов или слабоположительные температуры, а днем воздух прогреется максимум до 9 градусов.
В последнее время по температуре мы шли от 6 до 9 градусов выше нормы. 4 апреля Хабаровск едва ли не достиг максимальных показателей за всю историю. Но не хватило 1 градуса. Так что наступит не похолодание, а скорее температурный режим вернется в норму. В такой вот норме он пробудет до середины месяца — до 15 апреля. Синоптики также прогнозируют неустойчивый и влажный апрель. Но ухода в отрицательные температуры не предвидится. Если только по ночам.