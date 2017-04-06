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03:03 (мск), источник: ТАСС

СМИ: в Японии впервые признали усыновление детей однополой парой

ТОКИО, 6 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Власти Осаки — третьего по величине города Японии — впервые в стране признали законность усыновления детей однополой парой. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Соответствующее решение было принято в среду: власти города официально подтвердили родительские права однополой пары над несовершеннолетним ребенком. Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии отметило, что этот случай стал первым в стране. Однополая пара усыновила ребенка, которого служба опеки была вынуждена забрать у его биологических родителей, издевавшихся над ним.

Решение администрации Осаки было принято на фоне активной дискуссии в японском обществе по поводу прав ЛГБТ-сообщества. В ряде японских префектур и округов местные власти уже приняли решение одобрить однополые браки, однако эти разрешения носят символический характер и не имеют формальной силы в виду отсутствия соответствующей законодательной базы на государственном уровне.

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