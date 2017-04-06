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03:45 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Рыбы-лягушки поселились в Приморском океанариуме

Их учреждению подарили приморцы, поймавшие несколько особей под поселком Ливадия.

Владивосток, 6 апреля, PrimaMedia.

Жители Приморья подарили Приморскому океанариуму несколько рыб-лягушек, которых они поймали под поселком Ливадия. Теперь эта компания присоединиться к еще одной рыбе-лягушке, которая уже давно живет в учреждении, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Приморского океанариума.

«Рыбы-лягушки не редкость для Приморья, — рассказывает начальник отдела содержания гидробионтов Дальневосточных морей Сергей Павлов. — Но в России это не промысловый вид. То есть, они могут лишь случайно попасть в сети. Новоселы проходят карантин в Научно-адаптационном корпусе. А в главном корпусе в экспозиции “Дальневосточные моря” эту компанию уже ждет одна рыба — лягушка. Ее аквариум — напротив водорослевого леса. У рыбы — лягушки довольно необычная внешность. Кожа напоминает бульдожью, вся в мягких складках, и поверхность ее похожа на замшу или велюр. Хочется погладить ее, как собаку. Хотя вне воды рыба — лягушка далеко не презентабельна».

Рыбы-лягушки способны заглатывать воду, значительно увеличиваясь в размерах. Когда рыба раздувается, то напоминает мяч с хвостиком. Благодаря специальной замыкающей мышце вода не выходит из рыбы, даже если на нее нажать. Рыба сама выпускает воду и принимает обычный облик.

В районе грудных плавников у рыбы — лягушки есть присоска, с помощью которой она укрепляется на дне.

Всю жизнь рыбы-лягушки проводят вдали от суши на максимальных глубинах, а нереститься приходят к берегу. После нереста самка погибает, а самец остается охранять икру. Своей присоской он прикрепляется к камню рядом с кладкой и в течение нескольких недель отгоняет от нее рыб, морских ежей и звезд, желающих полакомиться развивающейся икрой.

Во время отливов кладки нередко обсыхают. Чтобы икринки не погибли, самцы периодически поливают их водой, которую запасают в себе. Рыбы-лягушки достаточно капризны в содержании. Сейчас специалисты Приморского океанариума подбирают для них сбалансированный рацион.

Справка: Рыба-лягушка (Aptocyclus ventricosus) принадлежит к семейству круглоперых, представители которого заселяют холодные воды Северного Ледовитого, Тихого и Атлантического океанов. Одна из главных особенностей семейства — грудные плавники в форме диска, работающие как присоски. Благодаря им рыбы-лягушки могут прочно прикрепляться к отвесным подводным скалам, становясь практически незаметными. Рыбы-лягушки, как многие донные и глубоководные рыбы, лишены плавательного пузыря и плавают благодаря невысокой плотности тела. Основной пищей рыб-лягушек являются желетелые — медузы и гребневики. Рыба-лягушка — наиболее крупный представитель тихоокеанских круглоперых. Ее размеры достигают 40 см.

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