Ученые нашли жиры, которые продлевают жизнь

В ходе изучения метаболической активности кольчатых червей, которая наблюдается при нехватке у H3K4me3, ученые установили, что недостаток этого белка приводит к накоплению в кишечнике червей мононенасыщенных жирных кислот, потребление которых и влияет на увеличение продолжительности этих нематод.

Теперь генетики намерены определить, как потребление мононенасыщенных жирных кислот повлияет на человека и на продолжительность его жизни.