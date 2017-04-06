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03:55 (мск), источник: РИА Новости

Ученые нашли жиры, которые продлевают жизнь

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Американские ученые установили взаимосвязь между потреблением кольчатыми червями мононенасыщенных жирных кислот и увеличением продолжительности жизни этих существ, пишет журнал Nature, в котором опубликовали соответствующее исследование.

В ходе изучения метаболической активности кольчатых червей, которая наблюдается при нехватке у H3K4me3, ученые установили, что недостаток этого белка приводит к накоплению в кишечнике червей мононенасыщенных жирных кислот, потребление которых и влияет на увеличение продолжительности этих нематод.

Теперь генетики намерены определить, как потребление мононенасыщенных жирных кислот повлияет на человека и на продолжительность его жизни.

Мононенасыщенные жирные кислоты содержатся в оливковом масле, красном мясе и орехах. Регулярное потребление этих кислот приводит к снижению риск возникновения сердечно-сосудистых патологий и улучшению тонуса сосудов.

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