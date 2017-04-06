Хабаровские автобусники посвятили собрание проблеме нехватки туалетов на остановках

Решить проблему нехватки туалетов на конечных автобусных остановках пытаются хабаровские предприниматели. Этому вопросу было посвящено собрание ассоциации «Независимый союз пассажирских перевозчиков Хабаровска», сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Хабаровские вести».

«Водители и кондукторы испытывают неудобство из-за того, что на некоторых остановках им некуда сходить. Мы договорились объединить маршруты с одинаковыми конечными остановками в группы и определить предприятия, которые могут предложить экипажам воспользоваться своими туалетами. С перевозчиками заключим договоры, чтобы они оплачивали эти услуги учреждениям», — рассказала представитель ассоциации Елена Шадуя.

Самые проблемные остановки — «Детский санаторий», «Спиртзавод», «Поселок Березовка» и «Поселок имени Горького». Рядом с ними нет стационарных объектов с туалетами, поэтому перевозчикам придется самостоятельно позаботиться об обустройстве уборных.