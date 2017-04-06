Хабаровские автобусники посвятили собрание проблеме нехватки туалетов на остановках
Перевозчики решили найти предприятия, которые могли бы оказывать кондукторам и водителям услуги подобного рода.
Перевозчики решили найти предприятия, которые могли бы оказывать кондукторам и водителям услуги подобного рода.
Решить проблему нехватки туалетов на конечных автобусных остановках пытаются хабаровские предприниматели. Этому вопросу было посвящено собрание ассоциации «Независимый союз пассажирских перевозчиков Хабаровска», сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Хабаровские вести».
«Водители и кондукторы испытывают неудобство
Самые проблемные остановки — «Детский санаторий», «Спиртзавод», «Поселок Березовка» и «Поселок имени Горького». Рядом с ними нет стационарных объектов с туалетами, поэтому перевозчикам придется самостоятельно позаботиться об обустройстве уборных.