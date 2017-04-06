Новосибирские ученые создали новый сверхпрочный сплав
Новосибирские ученые создали сверхстойкий сплав, защищающий металлы от коррозии. Он позволяет в несколько раз увеличить срок службы химических реакторов.
Новосибирские ученые создали сверхстойкий сплав, защищающий металлы от коррозии. Он позволяет в несколько раз увеличить срок службы химических реакторов.
Будущий сверхпрочный сплав готовят вручную. В ступке смешивают порошки. Затем прессуют и отправляют на обработку промышленным ускорителем. Дальше — дело техники.