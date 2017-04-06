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07:52 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Новосибирские ученые создали новый сверхпрочный сплав

Новосибирские ученые создали сверхстойкий сплав, защищающий металлы от коррозии. Он позволяет в несколько раз увеличить срок службы химических реакторов.

Источник: Вести - Новосибирск

Будущий сверхпрочный сплав готовят вручную. В ступке смешивают порошки. Затем прессуют и отправляют на обработку промышленным ускорителем. Дальше — дело техники.

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