10 миллионов рублей выиграл счастливчик из Новосибирска в лотерею

В розыгрыше лотереи Гослото «5 из 36» 4 апреля был разыгран суперприз. Счастливым обладателем более 10 миллионов рублей стал житель города Новосибирск.

Как сообщили в пресс-службе АО «ТД «Столото», мужчина купил всего один билет за 80 рублей на сайте лотереи и отметил только пять чисел в одном игровом поле: 6,7, 11, 21 и 36. И этого хватило для того, чтобы стать миллионером. За деньгами счастливчик пока не явился.

Примечательно, что за последнее время это не первый сибиряк, которому так повезло. Не так давно мы писали о жителе города, который выиграл 8 миллионов в лотерею Гослото, также угадав 5 чисел из 36.