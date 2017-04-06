10 миллионов рублей выиграл счастливчик из Новосибирска в лотерею
Мужчина за выигрышем пока не обратился.
Мужчина за выигрышем пока не обратился.
В розыгрыше лотереи Гослото «5 из 36» 4 апреля был разыгран суперприз. Счастливым обладателем более 10 миллионов рублей стал житель города Новосибирск.
Как сообщили в
Примечательно, что за последнее время это не первый сибиряк, которому так повезло. Не так давно мы писали о жителе города, который выиграл 8 миллионов в лотерею Гослото, также угадав 5 чисел из 36.