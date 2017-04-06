Сильный ветер в Омске разорвал в лохмотья огромный баннер
Реклама строительного гипермаркета висела над дорогой. Сейчас от нее остались одни обрывки.
Реклама строительного гипермаркета висела над дорогой. Сейчас от нее остались одни обрывки.
Погода в Омске вчера оставляла желать лучшего. В городе вновь поднялся сильный ветер, хотя на этот раз штормовое предупреждение объявлено не было.
Как и после прошлой бури, в городе появились последствия шквалистого ветра.
Так, порывы ветра разорвали огромный широкоформатный баннер, висевший над дорогой по улице 10 лет Октября.
Видео последствий вчерашней непогоды появилось в паблике «Аварийный Омск».
Также, как сообщает горожанин в этом же паблике, ветер устроил беспорядок на стройке, расположенной на улице Кирова. Так, ветер сорвал листы профнастила с забора стройки на улице 11-ая Рабочая. По словам очевидцев, стройматериалы разлетелись по дороге и повредили автомобили.