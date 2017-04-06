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07:49 (мск), источник: Om1.ru

Сильный ветер в Омске разорвал в лохмотья огромный баннер

Реклама строительного гипермаркета висела над дорогой. Сейчас от нее остались одни обрывки.

Погода в Омске вчера оставляла желать лучшего. В городе вновь поднялся сильный ветер, хотя на этот раз штормовое предупреждение объявлено не было.

Как и после прошлой бури, в городе появились последствия шквалистого ветра.


Так, порывы ветра разорвали огромный широкоформатный баннер, висевший над дорогой по улице 10 лет Октября. Из-за погоды баннер, на котором была размещена реклама «Бауцентра», превратился с лохмотья — ветер его просто разорвал.

Видео последствий вчерашней непогоды появилось в паблике «Аварийный Омск».

Также, как сообщает горожанин в этом же паблике, ветер устроил беспорядок на стройке, расположенной на улице Кирова. Так, ветер сорвал листы профнастила с забора стройки на улице 11-ая Рабочая. По словам очевидцев, стройматериалы разлетелись по дороге и повредили автомобили.

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