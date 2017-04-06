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07:46 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Прикамье пройдёт Всероссийская акция «100 баллов для победы»

Выпускникам расскажут, как готовиться к ЕГЭ.

Акция «100 баллов для победы» пройдёт в Прикамье с 15 по 22 апреля. Главной площадкой для её проведения станет ботанический сад ПГНИУ.

Во время акции школьникам, сдающим в этом году выпускные экзамены, экскурсию по ботаническому саду проведёт министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина. На мероприятия, которые пройдут в дни акции также пригласят 100-балльников по географии и биологии, которые сдавали ЕГЭ в предыдущие годы. Как рассказали сайту «АиФ-Прикамье» в Министерстве образования и науки Пермского края, молодые люди проведут для выпускников этого года мастер-классы, на которых расскажут, как им лучше и эффективнее готовиться к экзаменам.

Во время акции участники также будут сажать в ботаническом саду деревья. Планируется, что это будут саженцы сибирских кедров и красного чересчатого дуба, занесённых в Красную книгу России.

Напомним, всероссийская акция «100 баллов для победы» впервые прошла в стране в 2015 году. Тогда в ней приняли участие более 50 регионов. В 2016 году в акции участвовали уже около 70 субъектов России. Главная цель «100 баллов для победы» — снять эмоциональное напряжение с выпускников и объяснить, что при грамотной подготовке у всех есть шанс написать ЕГЭ на высокий балл.

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