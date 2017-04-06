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05:56 (мск), источник: ДЕЙТА

В субботу ограничат движение в центре Владивостока

Из-за открытия «Велосезона-2017» временно ограничит движение в центре Владивостока, об этом сообщает ИА «Дейта».

Источник: ДЕЙТА

8 апреля во Владивостоке состоится открытие спортивно-массового мероприятия «Велосезон-2017». Поэтому будут временно ограничены движение и парковка транспортных средств на ряде центральных улиц города.

С 11.00 до 12.15 будут ограничены движение и парковка по улице Октябрьская от перекрестка улиц Октябрьская — Океанский проспект до перекрестка улиц Октябрьская — Алеутская.

С 12.00 до 13.00 движение и парковка будут ограничены на следующих участках автомобильных дорог:

 — по Океанскому проспекту: от пересечения с улицей Советская до пересечения с переулком Павленко по направлению от улицы Советская в сторону переулка Павленко;.

 — по переулку Павленко: от пересечения с Океанским проспектом до пересечения с улицей Уткинская;.

 — по улице Алеутская: от пересечения с улицей Уткинская до пересечения с улицей Семеновская;.

 — на участке автомобильной дороги от дома № 13 по улице Октябрьская до пересечения с улицей Алеутская;.

 — по улице Прапорщика Комарова: от пересечения с Океанским проспектом до пересечения с улицей Алеутская;.

 — по улице Пологая: от пересечения с улицей Пограничная до пересечения с улицей Алеутская;.

 — по улице Фонтанная: от пересечения с Океанским проспектом до пересечения с улицей Алеутская;.

 — по улице Семеновская: от пересечения с улицей Алеутская до пересечения с улицей Корабельная Набережная;.

 — по улице Корабельная Набережная: от пересечения с улицей Семеновская до дома № 21 по улице Корабельная Набережная;.

 — по Океанскому проспекту: от пересечения с улицей Корабельная Набережная до дома № 1а по Океанскому проспекту;.

 — по Светланскому переулку: от пересечения с улицей Светланская до пересечения с улицей Корабельная Набережная;.

Объезд будет возможен по улицам Набережная, Тигровая, Советская, проспекту Красного Знамени, Иманская, Светланская, Пологая, Суханова, Лазо, Западная, Батарейная, Всеволода Сибирцева и Океанскому проспекту. Автомобилистов просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Ирина Петрова.

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