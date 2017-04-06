Сегодня в Омске потеплеет и сохранится сильный ветер
В городе появится небольшой плюс, однако порывистые ветра
В городе появится небольшой плюс, однако порывистые ветра
Несмотря на второй месяц весны, погоду в Омске с трудом можно назвать весенней. Пока что первые дни апреля выдались холодными и ветреными.
Небольшие изменения произойдут сегодня, 6 апреля.
Сегодня также возможны осадки в виде мокрого снега и дождя, а ночью, по прогнозам синоптиком, наступит слабая метель. Атмосферное давление днем будет расти.
Температурные рекорды в этот день были зафиксированы в 1979 году — тогда было 20° — и в 1995 году — в тот день в Омске температура воздуха достигала +18°.