Сегодня в Омске потеплеет и сохранится сильный ветер

Несмотря на второй месяц весны, погоду в Омске с трудом можно назвать весенней. Пока что первые дни апреля выдались холодными и ветреными.

Небольшие изменения произойдут сегодня, 6 апреля.

Обь-Иртышское управление гидрометеослужбы сообщает, что температура воздуха в Омске немного повысится — днем наконец-то установится небольшая плюсовая температура +1…+6°. Однако горожан ждет по-прежнему неслабые ветры. Так, сегодня ночью порывы достигали до 20 м/с, но синоптики ожидают, что днем 6 апреля ветер немного стихнет до 8−13 м/с, направление остается юго-западным.

Сегодня также возможны осадки в виде мокрого снега и дождя, а ночью, по прогнозам синоптиком, наступит слабая метель. Атмосферное давление днем будет расти.

Температурные рекорды в этот день были зафиксированы в 1979 году — тогда было 20° — и в 1995 году — в тот день в Омске температура воздуха достигала +18°.