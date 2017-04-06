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07:44 (мск), источник: Om1.ru

Сегодня в Омске потеплеет и сохранится сильный ветер

В городе появится небольшой плюс, однако порывистые ветра по-прежнему не утихают. Возможен мокрый снег.

Несмотря на второй месяц весны, погоду в Омске с трудом можно назвать весенней. Пока что первые дни апреля выдались холодными и ветреными.

Небольшие изменения произойдут сегодня, 6 апреля.

Обь-Иртышское управление гидрометеослужбы сообщает, что температура воздуха в Омске немного повысится — днем наконец-то установится небольшая плюсовая температура +1…+6°. Однако горожан ждет по-прежнему неслабые ветры. Так, сегодня ночью порывы достигали до 20 м/с, но синоптики ожидают, что днем 6 апреля ветер немного стихнет до 8−13 м/с, направление остается юго-западным.

Сегодня также возможны осадки в виде мокрого снега и дождя, а ночью, по прогнозам синоптиком, наступит слабая метель. Атмосферное давление днем будет расти.

Температурные рекорды в этот день были зафиксированы в 1979 году — тогда было 20° — и в 1995 году — в тот день в Омске температура воздуха достигала +18°.

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