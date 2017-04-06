Новую остановку будут делать несколько электричек на участке Тайшет — Саранчет

Как сообщает пресс-служба Байкальской пригородной пассажирской компании, электричка № 6741 будет отправляться из Тайшета в 8:15, о.п. Лепешкино 8:21 — 8:22, Тагул 8:36 — 8:37, о.п. 1020 км 8:43 — 8:44, о.п. 1016 км 8:48 — 8:49, о.п. 1014 км (Авдюшино) 8:52 — 8:53, рзд. Запань 9:06 — 9:07, о.п. 1000 км (Троицкая) 9:13 — 9:14, о.п. Зыряновка 9:19 — 9:20, рзд. Туманшет 9:28 — 9:29, Кордон 9:41 — 9:42, Саранчет прибытие в 9:48.

Пригородный поезд № 6740 будет отправляться из Саранчета в 10:02, Кордон 10:08 -10:09, рзд. Туманшет 10:21 — 10:22, о.п. Зыряновка 10:31 — 10:32, о.п. 1000 км (Троицкая) 10:37 -10:38, рзд. Запань 10:43 — 10:44, о.п. 1014 км (Авдюшино) 10:57 — 10:58, о.п. 1016 км 11:01 — 11:02, о.п. 1020 км 11:06 — 11:07, ст. Тагул 11:14 — 11:15, о.п. Лепешкино 11:29 -11:30, Тайшет прибытие в 11:36.

Электричка № 6743: Тайшет отправление в 19:13, о.п. Лепешкино19:19 — 19:20, ст. Тагул 19:34 — 19:35, о.п. 1020 км 19:41 — 19:42, о.п. 1016 км 19:46 — 19:47, о.п. 1014 км (Авдюшино) 19:50 -19:51, рзд. Запань 20:04 — 20:05, о.п. 1000 км (Троицкая) 20:11 — 20:12, о.п. Зыряновка 20:17 — 20:18, рзд. Туманшет 20:26 — 20:27, Кордон 20:39 — 20:40, Саранчет прибытие в 20:46.

Пригородный поезд № 6742: Саранчет отправление в 20:58, Кордон 21:04 — 21:05, рзд. Туманшет 21:17 — 21:18, о.п. Зыряновка 21:27 — 21:28, о.п. 1000 км (Троицкая) 21:33 — 21:34, рзд. Запань 21:39 — 21:40, о.п. 1014 км (Авдюшино) 21:53 — 21:54, о.п. 1016 км 21:57 — 21:58, о.п. 1020 км 22:02 — 22:03, ст. Тагул 22:10 — 22:11, о.п. Лепешкино 22:25 — 22:26, Тайшет прибытие в 22:32.