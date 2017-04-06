В Омске пройдёт антитеррористический митинг в поддержку Санкт-Петербурга
Мероприятие пройдёт 8 апреля.
Мероприятие пройдёт 8 апреля.
Организатором мероприятия стал омский областной студенческий отряд. Митинг «Вместе против террора» состоится 8 апреля у библиотеки им. Пушкина в 11.00.
«Мы приглашаем омичей публично выразить поддержку пострадавшим от теракта в
Отметим, что студотрядовцы работают по всей стране, в том числе в зонах повышенной опасности во время напряжённой обстановки в мире, поэтому именно студенты активно призывают поддерживать акции, направленные на борьбу с терроризмом.