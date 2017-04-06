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07:43 (мск), источник: АиФ Омск

В Омске пройдёт антитеррористический митинг в поддержку Санкт-Петербурга

Мероприятие пройдёт 8 апреля.

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Организатором мероприятия стал омский областной студенческий отряд. Митинг «Вместе против террора» состоится 8 апреля у библиотеки им. Пушкина в 11.00.

«Мы приглашаем омичей публично выразить поддержку пострадавшим от теракта в Санкт-Петербурге. Это страшное событие — трагедия, которая не может оставаться без внимания. 3 апреля вся страна замерла от ужаса. Но жители Питера в один момент сплотились перед общей бедой. И мы не можем оставаться в стороне. Мы должны объединиться перед таким явлением, как терроризм. Мы должны быть внимательнее друг у другу. И при этом мы имеем право жить и не бояться», — поясняет инициативу командир штаба ООСО Алексей Потейко.

Отметим, что студотрядовцы работают по всей стране, в том числе в зонах повышенной опасности во время напряжённой обстановки в мире, поэтому именно студенты активно призывают поддерживать акции, направленные на борьбу с терроризмом.

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