В Омске пройдёт антитеррористический митинг в поддержку Санкт-Петербурга

Организатором мероприятия стал омский областной студенческий отряд. Митинг «Вместе против террора» состоится 8 апреля у библиотеки им. Пушкина в 11.00.

«Мы приглашаем омичей публично выразить поддержку пострадавшим от теракта в Санкт-Петербурге. Это страшное событие — трагедия, которая не может оставаться без внимания. 3 апреля вся страна замерла от ужаса. Но жители Питера в один момент сплотились перед общей бедой. И мы не можем оставаться в стороне. Мы должны объединиться перед таким явлением, как терроризм. Мы должны быть внимательнее друг у другу. И при этом мы имеем право жить и не бояться», — поясняет инициативу командир штаба ООСО Алексей Потейко.

Отметим, что студотрядовцы работают по всей стране, в том числе в зонах повышенной опасности во время напряжённой обстановки в мире, поэтому именно студенты активно призывают поддерживать акции, направленные на борьбу с терроризмом.