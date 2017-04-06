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06:13 (мск), источник: Newslab.ru

Площадок «Тотального диктанта» в Красноярске станет вдвое больше

В этом году красноярцы смогут написать «Тотальный диктант» на 34 городских площадках. Как рассказали организаторы, это ровно в два раза больше, чем в 2016 г.

Такое количество площадок, по словам организаторов акции, нужно для того, чтобы охватить как можно больше районов и привлечь больше участников. Так, в этом году «Тотальный диктант» пройдёт в Черемушках, в Покровском и на Пашенном. Также текст напишут в нескольких университетах, в четырёх библиотеках и восемнадцати городских школах. Второй раз диктант пройдёт в баре SOHO.

Помимо традиционных школ, библиотек и вузов, организаторы диктанта предложили несколько необычных площадок. Например, сто человек напишут текст на открытом воздухе на Красноярской ГЭС. Также будет открыта площадка для родителей, которые раньше не ходили на диктант, так как им не с кем было оставить детей. В развлекательном парке FancyFox (ТРЦ «Июнь») аниматоры бесплатно проведут квест для ребят, пока их родители будут писать под диктовку. На некоторые площадки предварительно необходимо зарегистрироваться.

Впервые в акции будет участвовать Красноярская краевая специальная библиотека — центр социокультурной реабилитации инвалидов по зрению. Слабовидящие красноярцы напишут диктант при помощи шрифта Брайля, а затем текст будет переведён специалистом и проверен филологами.

Организаторы рассчитывают, что свою грамотность проверят не меньше двух тысяч горожан.

«Тотальный диктант-2017» пройдёт в субботу, 8 апреля, в 15:00.

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